Главные новости дня. Кашшаи может покинуть РФС до конца года, Чалова вызвали в сборную России

Врач «Локомотива»: «Фарфан приехал из сборной, а у него одна ягодица в полтора раза больше другой».

В 2021 году выйдет фильм об Ибрагимовиче «Я – Златан».

Чалов вызван в сборную России.

Соболев – о Дзюбе: «Он более мощный, а я потехничнее».

Tuttomercatoweb: «Ювентус» хочет обменять Роналду на Неймара.

Тренер сборной Молдавии: «Это лучшая сборная России за последние 20 лет».

Кварацхелия заразился коронавирусом. Он изолирован от сборной Грузии.

«СЭ»: Кашшаи может покинуть пост главы департамента судейства РФС в конце 2020 года.

Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед». «Ювентус» готов отпустить игрока.

Аршавин – об игре Кузяева за «Зенит»: «Не просто так я его уговаривал в знаменитом заведении».