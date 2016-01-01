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    В 2021 году выйдет фильм об Ибрагимовиче «Я – Златан»

    О нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче в следующем году выйдет художественный фильм. Он будет называться «Я – Златан».

    В фильме будет рассказываться о юности Ибрагимовича и ранних годах в футболе. Златана сыграют два актера.

    Сценарист – Давид Лагеркранц, автор биографии Ибрагимовича.

    • Ибрагиович – победитель чемпионатов Нидерландов, Италии, Испании и Франции.
    • Сейчас форварду 39 лет. Его статистика в этом сезоне: 9 матчей, 9 голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4766

      "supermax" 53 минуты назад

      Вот интересно что у него за мотивация в его то годы... Вряд ли для него футбол сейчас вопрос денег.... Крутой чувак

      0
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      Рейтинг: +2236

      Из Твери Леха 1 час назад

      Надеюсь не Безруков будет в главной роли.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      SuperNils 2 часа назад

      Лучше снимите порно "Я-Дзюба"

      0
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