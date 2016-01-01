В 2021 году выйдет фильм об Ибрагимовиче «Я – Златан»

Вот интересно что у него за мотивация в его то годы... Вряд ли для него футбол сейчас вопрос денег.... Крутой чувак
О нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче в следующем году выйдет художественный фильм. Он будет называться «Я – Златан».
В фильме будет рассказываться о юности Ибрагимовича и ранних годах в футболе. Златана сыграют два актера.
Сценарист – Давид Лагеркранц, автор биографии Ибрагимовича.
- Ибрагиович – победитель чемпионатов Нидерландов, Италии, Испании и Франции.
- Сейчас форварду 39 лет. Его статистика в этом сезоне: 9 матчей, 9 голов.