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    Аршавин – об игре Кузяева за «Зенит»: «Не просто так я его уговаривал в знаменитом заведении»

    Сотрудник молодежного департамента «Зенита», бывший игрок клуба Андрей Аршавин рассказал, что доволен выступлением Далера Кузяева. Функционер уговаривал полузащитника подписать контракт.

    «Кузяев хорошо сыграл с «Краснодаром» (3:1). Если бы он не сравнял счет, было бы сложно. Он молодец, зряче так пробил. Вообще умничка. Не просто так я его уговаривал в знаменитом заведении», – сказал Аршавин Тимуру Журавелю.

    • «Зенит» идет в РПЛ вторым.
    • Кузяев в сезоне чемпионата провел четыре матча, забил гол.
    • Сейчас футболист находится в сборной России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 19:46
    Комментарии8
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      Рейтинг: +18812

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Андрюха, ты уверен, что это надо было делать?..

      0
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      Рейтинг: +1334

      GermanVo 42 минуты назад

      Голубая Устрица

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      anmimart 44 минуты назад

      аршавин молодой хороший был игрок, а кто он сейчас непонятно никак. Оденет очки и вешает лапши.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Теркчанин 1 час назад

      Как игрок,Кузяев состоялся в Тереке,его так долго Рахимов ставил в старт,что тот в итоге научился играть,а свои воспитанники в то время полировали лавку.

      1
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      Рейтинг: -1031

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Знаменитое заведение, это где Вовке Быстрову по морде дали?

      4
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      ...
      Рейтинг: +11378

      KLIM777 > Стыдно за зенит 1 час назад

      это где ссали на тебя, когда ты пил пиво)

      -3
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      Рейтинг: -1031

      Стыдно за зенит > KLIM777 1 час назад

      Опять ты бомж с грязными бомжовскими фантазиями))
      Я не из ваших. А вы хоть ссыте, хоть срите друг на друга, устраивайте дрочильный марафон с вашим кумиром Шлюбой)))

      4
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      Рейтинг: +11378

      KLIM777 > Стыдно за зенит 1 час назад

      Ты же извращаешься тут с писюнами весь день))

      -2
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