Аршавин – об игре Кузяева за «Зенит»: «Не просто так я его уговаривал в знаменитом заведении»

Сотрудник молодежного департамента «Зенита», бывший игрок клуба Андрей Аршавин рассказал, что доволен выступлением Далера Кузяева. Функционер уговаривал полузащитника подписать контракт.

«Кузяев хорошо сыграл с «Краснодаром» (3:1). Если бы он не сравнял счет, было бы сложно. Он молодец, зряче так пробил. Вообще умничка. Не просто так я его уговаривал в знаменитом заведении», – сказал Аршавин Тимуру Журавелю.