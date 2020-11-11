Аршавин – об игре Кузяева за «Зенит»: «Не просто так я его уговаривал в знаменитом заведении»

Сотрудник молодежного департамента «Зенита», бывший игрок клуба Андрей Аршавин рассказал, что доволен выступлением Далера Кузяева. Функционер уговаривал полузащитника подписать контракт.
«Кузяев хорошо сыграл с «Краснодаром» (3:1). Если бы он не сравнял счет, было бы сложно. Он молодец, зряче так пробил. Вообще умничка. Не просто так я его уговаривал в знаменитом заведении», – сказал Аршавин Тимуру Журавелю.
- «Зенит» идет в РПЛ вторым.
- Кузяев в сезоне чемпионата провел четыре матча, забил гол.
- Сейчас футболист находится в сборной России.
Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля