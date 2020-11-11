Черчесов: «Чалов раньше чувствовал себя в сборной некомфортно. Сейчас видно, что наш футболист»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил адаптацию в команде форварда Федора Чалова. Его довызвали на этой неделе.

«Опыт подсказывает, что кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже себя обретает. Чалов раньше чувствовал себя некомфортно. Сегодня видно, что наш футболист. Время необходимо.

Вячеслав Караваев был на первом сборе... Сейчас изменился. Понял, поговорили, сделал, позвонили. Игроки вливаются. Иногда человек хорошо в клубе играет, а но мы его видим в сборной. Иногда они некоторое время некомфортно себя чувствуют. А кто-то вообще не вливается. Но мы после первых неудач на игроке крест не ставим», – заверил Черчесов.