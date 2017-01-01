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    Черчесов: «Чалов раньше чувствовал себя в сборной некомфортно. Сейчас видно, что наш футболист»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил адаптацию в команде форварда Федора Чалова. Его довызвали на этой неделе.

    «Опыт подсказывает, что кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже себя обретает. Чалов раньше чувствовал себя некомфортно. Сегодня видно, что наш футболист. Время необходимо.

    Вячеслав Караваев был на первом сборе... Сейчас изменился. Понял, поговорили, сделал, позвонили. Игроки вливаются. Иногда человек хорошо в клубе играет, а но мы его видим в сборной. Иногда они некоторое время некомфортно себя чувствуют. А кто-то вообще не вливается. Но мы после первых неудач на игроке крест не ставим», – заверил Черчесов.

    • Россияне лидируют в группе Лиги наций.
    • Завтра, 12 ноября, Россия сыграет в товарищеском матче с молдаванами.
    • Чалов в сезоне РПЛ провел 11 матчей, забил два гола, сделал четыре результативные передачи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +646

      Dr.Metal 23 минуты назад

      Да вызвать усатому некого уже из самой большой страны в мире, вот и Феденька уже пригодился и уже хорошего мнения о нем. В прошлом сезоне больше всех навтыкал -не нужен был, а сейчас еле еле два мяча забил (один с пендаля) так вызвал. Мутный тип наш тренер, господа

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