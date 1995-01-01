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    Президент «Урала» – об уходе Кашшаи: «Я вообще не заметил, что он пришел. Виктора не видно и не слышно»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном уходе Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства РФС в конце 2020 года.

    «Уйдет и уйдет. Я вообще не заметил, что пришел Кашшаи и что-то сделал или улучшил в российском судействе. Мне без разницы, есть он или нет на этом посту. Я его не вижу и не слышу.

    Раньше был Егоров, ему можно было позвонить и переговорить. А Кашшаи я видел только один раз на финале кубка и все. Я не увидел итогов его работы. Может быть, еще не вечер и он что-то сделает», – сказал Иванов.

    • Кашшаи назначили зимой.
    • Его зарплата в РФС – 1,1 миллиона евро в год.
    • Ранее департамент судейства возглавлял Александр Егоров, который был назначен на должность в мае 2018 года.
    • РФС объявил об отставке Егорова в конце декабря 2019 года.

    «СЭ»: Кашшаи может покинуть пост главы департамента судейства РФС в конце 2020 года

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18806

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Нехерово Гриша "штрафной пробил."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18017

      bset 1 час назад

      Это как чиновники ездят и фотографируют все, как они там проблему решили, сям проблему решили. И народ начинает "Хороший дела делаются молча. Устроил показуху". А тут человек молча работал и сразу никто его работы не заметил. Такие дела.

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