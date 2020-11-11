Президент «Урала» – об уходе Кашшаи: «Я вообще не заметил, что он пришел. Виктора не видно и не слышно»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном уходе Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства РФС в конце 2020 года.

«Уйдет и уйдет. Я вообще не заметил, что пришел Кашшаи и что-то сделал или улучшил в российском судействе. Мне без разницы, есть он или нет на этом посту. Я его не вижу и не слышу.

Раньше был Егоров, ему можно было позвонить и переговорить. А Кашшаи я видел только один раз на финале кубка и все. Я не увидел итогов его работы. Может быть, еще не вечер и он что-то сделает», – сказал Иванов.

Кашшаи назначили зимой.

Его зарплата в РФС – 1,1 миллиона евро в год.

Ранее департамент судейства возглавлял Александр Егоров , который был назначен на должность в мае 2018 года.

, который был назначен на должность в мае 2018 года. РФС объявил об отставке Егорова в конце декабря 2019 года.

«СЭ»: Кашшаи может покинуть пост главы департамента судейства РФС в конце 2020 года