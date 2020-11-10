Шевченко: «Мы смотрим за Килманом. Ему нужен украинский паспорт, чтобы выступать за сборную»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о защитнике «Вулверхэмптона» Максе Килмане, который не исключил, что в будущем станет выступать за сборную России или Украины.

– Макс Килман из «Вулверхэмптона» заявил, что открыт для выступлений за сборную Украины. Вы за ним следите?

– Да, мы смотрим за ним. Но, чтобы выступать за сборную, ему нужно получить украинский паспорт.