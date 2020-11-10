Лесовой: «Пока кучкуемся с молодыми. Три-четыре дня – и с остальными разобщаемся»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой поделился эмоциями от вызова в сборную России.

«Сначала не поверил, что вызвали в сборную, и подумал, что поздравляют с вызовом в молодeжную сборною. Потом удивился и обрадовался.

Почему получил вызов? Один фактор не мог бы выделить: тренеры много помогали, я много работал над собой и с божьей помощью тоже. Всe понемногу.

В сборной только второй день, поэтому, думаю, это нормально, что мы пока больше кучкуемся с молодыми. Три-четыре дня – и с остальными тоже разобщаемся. Все взрослые общаются с молодыми, не чувствую никакого барьера. И с тренерским штабом тоже есть диалог, поэтому всe хорошо.

Что касается сборных Турции и Сербии, самый высокий уровень у соперников. Много их футболистов играют в ведущих европейских лигах», – сказал Лесовой.