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    Непомнящий – о Миранчуке: «Не одобряю его выбор. В Испании было бы гораздо легче проявить себя»

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

    — Гол Алексея Миранчука в ворота «Интера» видели?

    — Конечно! Надо отдать ему должное — пробил мастерски. Из-под защитника, в противоход вратарю, в самый угол. Пока судьба Алексею благоволит. Вышел в Лиге чемпионов — сразу забил датскому «Мидтьюлланду». Теперь с «Интером» в серии А история повторилась. Молодец! Я за Миранчука очень рад. Хотя его выбор не вполне одобряю.

    — Вы об «Аталанте»?

    — Об Италии в целом. Миранчук — игровик. Думаю, в испанском чемпионате, где многие команды выстраивают игру через контроль мяча, ему было бы гораздо легче проявить себя.

    — Сильно удивитесь, если в ближайшем туре Алексей вновь не появится в стартовом составе?

    — Как раз к этому отношусь с пониманием. Он только-только восстановился после травмы, потихоньку привыкает к новым реалиям. А конкуренция в «Аталанте» сумасшедшая. Даже новичку, купленному за серьезные деньги, место в основе не гарантировано.

    • В сентябре «Аталанта» купила россиянина за 14,5 миллиона евро.
    • Хавбек впервые сыграл за бергамцев в игре ЛЧ против «Мидтьюлланда» и отличился через девять минут после выхода на замену.
    • В минувшее воскресенье состоялся дебют Миранчука в чемпионате Италии – он появился на поле во втором тайме матча с «Интером» и также поразил ворота соперника.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +103

      Лфшт 1 час назад

      Ну конечно надо искать более легкие. Зачем развиваться? Зачем расти? Правильно.

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