Непомнящий – о Миранчуке: «Не одобряю его выбор. В Испании было бы гораздо легче проявить себя»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

— Гол Алексея Миранчука в ворота «Интера» видели?

— Конечно! Надо отдать ему должное — пробил мастерски. Из-под защитника, в противоход вратарю, в самый угол. Пока судьба Алексею благоволит. Вышел в Лиге чемпионов — сразу забил датскому «Мидтьюлланду». Теперь с «Интером» в серии А история повторилась. Молодец! Я за Миранчука очень рад. Хотя его выбор не вполне одобряю.

— Вы об «Аталанте»?

— Об Италии в целом. Миранчук — игровик. Думаю, в испанском чемпионате, где многие команды выстраивают игру через контроль мяча, ему было бы гораздо легче проявить себя.

— Сильно удивитесь, если в ближайшем туре Алексей вновь не появится в стартовом составе?

— Как раз к этому отношусь с пониманием. Он только-только восстановился после травмы, потихоньку привыкает к новым реалиям. А конкуренция в «Аталанте» сумасшедшая. Даже новичку, купленному за серьезные деньги, место в основе не гарантировано.

В сентябре «Аталанта» купила россиянина за 14,5 миллиона евро.

Хавбек впервые сыграл за бергамцев в игре ЛЧ против «Мидтьюлланда» и отличился через девять минут после выхода на замену.

В минувшее воскресенье состоялся дебют Миранчука в чемпионате Италии – он появился на поле во втором тайме матча с «Интером» и также поразил ворота соперника.

Непомнящий: «Семак – большая умница. Дайте ему поработать, набить шишки»