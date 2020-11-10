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  • Непомнящий: «Семак – большая умница. Дайте ему поработать, набить шишки»

Непомнящий: «Семак – большая умница. Дайте ему поработать, набить шишки»

10 ноября 2020, 09:18
20

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче с «Краснодаром» (3:1) и поделился мнением о работе Сергея Семака в клубе из Санкт-Петербурга.

– В матче с «Краснодаром» Дзюбе пришлось очень непросто. Психологический пресс, обструкция трибун, нереализованный пенальти. Но Артем не сломался. Наоборот, второй тайм отыграл еще ярче и забил победный мяч.

Знаете, что меня порадовало больше всего? Реакция футболистов и тренеров «Зенита» на этот гол. Она говорит об отношении к Дзюбе в коллективе лучше всяких слов. Артема уважают, в него верят, в трудную минуту готовы поддержать. Ну а «Зенит» провел, пожалуй, лучший матч за последнее время и заслуженно победил.

— Кризис позади?

— По крайней мере, игра команды вселяет оптимизм. Вообще, едва действующий чемпион начал допускать осечки, пошли разговоры, что Сергей Семак не справляется, это не тренер уровня «Зенита» и так далее. Вот зачем навешивать ярлыки? Семак — классный специалист и большая умница, с «Зенитом» за два года выиграл в России всe, что можно.

— А в Лиге чемпионов не блещет…

— Согласен. Но это проблема роста. Дайте Семаку спокойно поработать, набить шишки. Своих тренеров нужно беречь, а не смешивать с грязью после первых же неудач.

  • «Зенит» идет на втором месте в РПЛ. Отставание от ЦСКА – одно очко.
  • В группе ЛЧ питерцы идут последними.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Непомнящий Валерий Семак Сергей
Комментарии (20)
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ab15488
1604991042
К сожалению сейчас футбол это шоу, а не спорт. У руля команд стоят далёкие от спорта люди, которые хотят результаты здесь и сейчас. Они не понимают, что развитие футбола это целый комплекс мероприятий и вложений средств. Это и работа с детьми и обучение детских тренеров и строительство комплексов.
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alp
1604992660
Здоровья Валерию Кузьмичу!!!
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САДЫЧОК
1604995828
Непомнящий ,такой же обычный средний тренер , как и Семак !
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paracetamol
1605001175
Шишки набивает Семак, а страдает Зенит! Купите, наконец, замену Зюбе, тогда у него не будет таких провалов, а то все п-з да п-з.
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portero
1605006580
Ну тогда и Мусаеву надо дать поработать, еще пару лет и может из них выйдет хороший тренер, а на сегодня очень слабы оба.....
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Nevsky_RU
1605011420
Какие еще шишки? У него позади продолжительная карьера игрока, играл в ведущих клубах, капитанил, играл в еврочемпе и еврокубках. Стажировался и был на подхвате у реально крутых и опытных тренеров. Сам как главный тренер уже не первый год работает. Сколько ему еще времени надо? Какие нахер шишки. Человек или врубается или нет. Много примеров успешных более молодых тренеров с гораздо меньших опытом. Тот же Нагельсман или как там его из Лейпцига. Семак как тренер просто ниочем. Пускай в Уфе свои шишки набивает
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Nerlinger
1605013140
Шишки набивать в Уфе надо или в ФНЛ, а не в одном из ведущих клубов позорить страну
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inzek
1605052170
шишки набивает другой член фк зинит
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Hektor 84
1605162829
Зениту нужен норм тренер. А то Газпром уже устал тянуть синит, покупать судей и т д
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