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    Непомнящий: «Семак – большая умница. Дайте ему поработать, набить шишки»

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче с «Краснодаром» (3:1) и поделился мнением о работе Сергея Семака в клубе из Санкт-Петербурга.

    – В матче с «Краснодаром» Дзюбе пришлось очень непросто. Психологический пресс, обструкция трибун, нереализованный пенальти. Но Артем не сломался. Наоборот, второй тайм отыграл еще ярче и забил победный мяч.

    Знаете, что меня порадовало больше всего? Реакция футболистов и тренеров «Зенита» на этот гол. Она говорит об отношении к Дзюбе в коллективе лучше всяких слов. Артема уважают, в него верят, в трудную минуту готовы поддержать. Ну а «Зенит» провел, пожалуй, лучший матч за последнее время и заслуженно победил.

    — Кризис позади?

    — По крайней мере, игра команды вселяет оптимизм. Вообще, едва действующий чемпион начал допускать осечки, пошли разговоры, что Сергей Семак не справляется, это не тренер уровня «Зенита» и так далее. Вот зачем навешивать ярлыки? Семак — классный специалист и большая умница, с «Зенитом» за два года выиграл в России всe, что можно.

    — А в Лиге чемпионов не блещет…

    — Согласен. Но это проблема роста. Дайте Семаку спокойно поработать, набить шишки. Своих тренеров нужно беречь, а не смешивать с грязью после первых же неудач.

    • «Зенит» идет на втором месте в РПЛ. Отставание от ЦСКА – одно очко.
    • В группе ЛЧ питерцы идут последними.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 09:18
    Комментарии6
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      Рейтинг: -1019

      зинет недоклуб 2 минуты назад

      позор зенету

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      Рейтинг: +16037

      silver29 28 минут назад

      "Набить шишку" в сените звучит двусмысленно ))), Семак прошлом не плохой игрок, но в настоящем убогий тренеришка, дайте столько же денег Слуцкому и он его заткнет под плинтус. Нашли чем гордится победой на Краснодаром без обороны (((

      1
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      Рейтинг: +5414

      САДЫЧОК 43 минуты назад

      Непомнящий ,такой же обычный средний тренер , как и Семак !

      0
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      Рейтинг: +3403

      TOMSON 1 час назад

      Мне нравится когда критикуют Семака. Типо не тренер давайте кого иностранного. В итоге позовут иностранного, тот потребует и ему купят требуемых дорогих игроков и бац будет результат. Купите Семаку игроков которых он просит и уверен мы тоже увидим куда более интересный Зенит чем сейчас.

      3
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      Рейтинг: +7034

      alp 1 час назад

      Здоровья Валерию Кузьмичу!!!

      2
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      Рейтинг: +345

      ab15488 2 часа назад

      К сожалению сейчас футбол это шоу, а не спорт. У руля команд стоят далёкие от спорта люди, которые хотят результаты здесь и сейчас. Они не понимают, что развитие футбола это целый комплекс мероприятий и вложений средств. Это и работа с детьми и обучение детских тренеров и строительство комплексов.

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