Непомнящий: «Семак – большая умница. Дайте ему поработать, набить шишки»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче с «Краснодаром» (3:1) и поделился мнением о работе Сергея Семака в клубе из Санкт-Петербурга.

– В матче с «Краснодаром» Дзюбе пришлось очень непросто. Психологический пресс, обструкция трибун, нереализованный пенальти. Но Артем не сломался. Наоборот, второй тайм отыграл еще ярче и забил победный мяч.

Знаете, что меня порадовало больше всего? Реакция футболистов и тренеров «Зенита» на этот гол. Она говорит об отношении к Дзюбе в коллективе лучше всяких слов. Артема уважают, в него верят, в трудную минуту готовы поддержать. Ну а «Зенит» провел, пожалуй, лучший матч за последнее время и заслуженно победил.

— Кризис позади?

— По крайней мере, игра команды вселяет оптимизм. Вообще, едва действующий чемпион начал допускать осечки, пошли разговоры, что Сергей Семак не справляется, это не тренер уровня «Зенита» и так далее. Вот зачем навешивать ярлыки? Семак — классный специалист и большая умница, с «Зенитом» за два года выиграл в России всe, что можно.

— А в Лиге чемпионов не блещет…

— Согласен. Но это проблема роста. Дайте Семаку спокойно поработать, набить шишки. Своих тренеров нужно беречь, а не смешивать с грязью после первых же неудач.