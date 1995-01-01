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    Примера. «Валенсия» крупно победила «Реал» благодаря трем пенальти, Черышев отыграл 76 минут

    В матче девятого тура Примеры мадридский «Реал» в гостях потерпел разгромное поражение от «Валенсии» со счетом 1:4.

    Столичная команда вышла вперед в середине первого тайма усилиями Карима Бензема, однако потом забивали только хозяева – хет-трик Карлоса Солера с пенальти и автогол Рафаэля Варана.

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

    Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

    Валенсия – Реал – 4:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Бензема, 23; 1:1 – Солер (с пенальти), 35; 2:1 – Варан (в свои ворота), 43; 3:1 – Солер (с пенальти), 54; 4:1 – Солер (с пенальти), 63.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1292

      koli4ka 1 час назад

      ой,как здоровски,ну хоть что-то принесло радость за сегодняшний вечер

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      Рейтинг: +78

      Батал Вселенский 1 час назад

      Ну что ж, товарищи, и такое бывает. Что есть – то есть.
      Всех болельщиков Валенсии поздравляю!

      0
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      Рейтинг: +4189

      dinar7777dinar 1 час назад

      нежданчик ! отсутствие каземиро это потеря центра поля ! рамос привет ВАРАН ПРИВЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ! зачем он ставит этого иско? крооса ставь !

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      Рейтинг: +10081

      DeStar 1 час назад

      очееень классно. Даже коментить не хочется. конечно по делу, но валенсия явно выловила леприкона перед матчем. Варана нахрен на банку от греха подальше, когда же зидан это сделает. А так невезение просто дикое.

      2
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      Рейтинг: +4189

      dinar7777dinar > DeStar 1 час назад

      жестоко было да ! с такой слабой валенсией.

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      Рейтинг: +4189

      dinar7777dinar > DeStar 1 час назад

      варан теперь смахивает на кайо из краснодара !

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      Рейтинг: +10081

      DeStar > dinar7777dinar 44 минуты назад

      он уже хуже, я вот ни у одного защитника просто не вспомню даже косяков 10. Потому что забыл или их не было, но у варана, я помню уже кучу косяков вплоть до матча и последовательности, тянется все это с матча против сити в лч прошлого сезона.

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