Примера. «Валенсия» крупно победила «Реал» благодаря трем пенальти, Черышев отыграл 76 минут

В матче девятого тура Примеры мадридский «Реал» в гостях потерпел разгромное поражение от «Валенсии» со счетом 1:4.

Столичная команда вышла вперед в середине первого тайма усилиями Карима Бензема, однако потом забивали только хозяева – хет-трик Карлоса Солера с пенальти и автогол Рафаэля Варана.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

Валенсия – Реал – 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Бензема, 23; 1:1 – Солер (с пенальти), 35; 2:1 – Варан (в свои ворота), 43; 3:1 – Солер (с пенальти), 54; 4:1 – Солер (с пенальти), 63.

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