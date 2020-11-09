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  • Примера. «Валенсия» крупно победила «Реал» благодаря трем пенальти, Черышев отыграл 76 минут

Примера. «Валенсия» крупно победила «Реал» благодаря трем пенальти, Черышев отыграл 76 минут

9 ноября 2020, 00:57
14

В матче девятого тура Примеры мадридский «Реал» в гостях потерпел разгромное поражение от «Валенсии» со счетом 1:4.

Столичная команда вышла вперед в середине первого тайма усилиями Карима Бензема, однако потом забивали только хозяева – хет-трик Карлоса Солера с пенальти и автогол Рафаэля Варана.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

Валенсия – Реал – 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Бензема, 23; 1:1 – Солер (с пенальти), 35; 2:1 – Варан (в свои ворота), 43; 3:1 – Солер (с пенальти), 54; 4:1 – Солер (с пенальти), 63.

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Турнирная таблица Примеры

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Реал
Комментарии (14)
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DeStar
1604873163
очееень классно. Даже коментить не хочется. конечно по делу, но валенсия явно выловила леприкона перед матчем. Варана нахрен на банку от греха подальше, когда же зидан это сделает. А так невезение просто дикое.
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dinar7777dinar
1604873393
нежданчик ! отсутствие каземиро это потеря центра поля ! рамос привет ВАРАН ПРИВЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ! зачем он ставит этого иско? крооса ставь !
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Батал Вселенский
1604873425
Ну что ж, товарищи, и такое бывает. Что есть – то есть. Всех болельщиков Валенсии поздравляю!
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koli4ka
1604873787
ой,как здоровски,ну хоть что-то принесло радость за сегодняшний вечер
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zigbert
1604944117
Три пенальти в ворота Реала-такое бывает редко.
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