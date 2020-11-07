Sport Bild: Павар пропустит матч с «Боруссией». Это четвертый защитник «Баварии», который не сыграет с дортмундцами

«Бавария» испытывает кадровые проблемы в обороне в преддверии матча седьмого тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии».

Как сообщает Sport Bild, из-за травмы игру пропустит Бенжамен Павар.

Француз стал четвертым защитником «Баварии», выбывшим из строя накануне поединка с «Боруссией». Ранее стало известно, что за мюнхенцев не сыграют Никлас Зюле (подозрение на коронавирус), Альфонсо Дэвис и Танги Куасси (повреждения).