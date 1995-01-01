Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Sport Bild: Павар пропустит матч с «Боруссией». Это четвертый защитник «Баварии», который не сыграет с дортмундцами

    «Бавария» испытывает кадровые проблемы в обороне в преддверии матча седьмого тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии».

    Как сообщает Sport Bild, из-за травмы игру пропустит Бенжамен Павар.

    Француз стал четвертым защитником «Баварии», выбывшим из строя накануне поединка с «Боруссией». Ранее стало известно, что за мюнхенцев не сыграют Никлас Зюле (подозрение на коронавирус), Альфонсо Дэвис и Танги Куасси (повреждения).

    • Матч состоится сегодня в 20:30 по московскому времени.
    • По итогам шести туров «Бавария» и «Боруссия» имеют в своем активе по 15 очков и делят лидерство в Бундеслиге.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80352
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru