Sport Bild: Павар пропустит матч с «Боруссией». Это четвертый защитник «Баварии», который не сыграет с дортмундцами

«Бавария» испытывает кадровые проблемы в обороне в преддверии матча седьмого тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии».
Как сообщает Sport Bild, из-за травмы игру пропустит Бенжамен Павар.
Француз стал четвертым защитником «Баварии», выбывшим из строя накануне поединка с «Боруссией». Ранее стало известно, что за мюнхенцев не сыграют Никлас Зюле (подозрение на коронавирус), Альфонсо Дэвис и Танги Куасси (повреждения).
- Матч состоится сегодня в 20:30 по московскому времени.
- По итогам шести туров «Бавария» и «Боруссия» имеют в своем активе по 15 очков и делят лидерство в Бундеслиге.
Источник: Sport Bild