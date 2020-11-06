Бикфалви: «РПЛ входит в пятерку топ-лиг»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви объяснил, где видит РПЛ среди других лиг. Также он оценил выступление российских клубов в еврокубках.

— Лимит «8+17» способствует развитию молодежи?

— Почти везде в Европе есть своеобразный «микс» из местных и иностранных футболистов, но для меня определяющий момент — это качество. Как легионер могу сказать, что мне неважно, сколько будет в команде голландцев, румын или россиян, важно лишь, чтобы мы все были высококлассными игроками.

— Но в еврокубках у нас мало кто блеснул своими качествами, согласитесь.

— Слушайте, есть просто разный футбол и то, как команды хотят в него играть. Посмотрите на «Зенит» и «Локомотив» — они в последних матчах Лиги чемпионов выглядели очень хорошо. Причем играли на высоком уровне против «Атлетико», команды из топ-3 первенства Испании.

Да, допускаю, что эти 12 матчей могли сложиться иначе, но для меня уровень российской лиги от этого не падает. Как по мне — РПЛ входит в пятерку топ-лиг.

Но факт, что во Франции, Германии или Голландии футбол другой. В Европе все преимущественно хотят играть в атаку и очень немногие предпочитают обороняться. Поэтому складывается впечатление хорошего футбола, радующего глаз — все давят и хотят забивать как можно больше голов.

Все же видели, как «Бавария» вынесла «Барселону» 8:2, но кто-то мог себе представить, что так будет? В Германии они подобно машине: хотят забить один, два, три, а дальше — не останавливаются. Вот и вся разница.