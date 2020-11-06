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Бикфалви: «РПЛ входит в пятерку топ-лиг»

6 ноября 2020, 21:09
6

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви объяснил, где видит РПЛ среди других лиг. Также он оценил выступление российских клубов в еврокубках.

— Лимит «8+17» способствует развитию молодежи?

— Почти везде в Европе есть своеобразный «микс» из местных и иностранных футболистов, но для меня определяющий момент — это качество. Как легионер могу сказать, что мне неважно, сколько будет в команде голландцев, румын или россиян, важно лишь, чтобы мы все были высококлассными игроками.

— Но в еврокубках у нас мало кто блеснул своими качествами, согласитесь.

— Слушайте, есть просто разный футбол и то, как команды хотят в него играть. Посмотрите на «Зенит» и «Локомотив» — они в последних матчах Лиги чемпионов выглядели очень хорошо. Причем играли на высоком уровне против «Атлетико», команды из топ-3 первенства Испании.

Да, допускаю, что эти 12 матчей могли сложиться иначе, но для меня уровень российской лиги от этого не падает. Как по мне — РПЛ входит в пятерку топ-лиг.

Но факт, что во Франции, Германии или Голландии футбол другой. В Европе все преимущественно хотят играть в атаку и очень немногие предпочитают обороняться. Поэтому складывается впечатление хорошего футбола, радующего глаз — все давят и хотят забивать как можно больше голов.

Все же видели, как «Бавария» вынесла «Барселону» 8:2, но кто-то мог себе представить, что так будет? В Германии они подобно машине: хотят забить один, два, три, а дальше — не останавливаются. Вот и вся разница.

  • Бикфалви – лучший игрок «Урала» в октябре.
  • Румын в сезоне РПЛ провел 11 матчей, забил пять голов.
  • «Урал» идет в таблице 11-м.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Бикфалви Эрик
Комментарии (6)
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derrik2000
1604688113
Ключевой момент всего интервью: "— Но в еврокубках у нас мало кто блеснул своими качествами, согласитесь. — Слушайте, есть просто разный футбол и то, как команды хотят в него играть. Посмотрите на «Зенит» и «Локомотив» — они в последних матчах Лиги чемпионов выглядели очень хорошо. Причем играли на высоком уровне против «Атлетико», команды из топ-3 первенства Испании." Занавес! ))))))))))))))))))) Ещё ЦСКА против Фейноорда он упустил из вида..
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general.lizyukov
1604690313
Спасибо, конечно, Эрик, но даже не 8-ые, в 10-ку если и то чудо.
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Куарежма 31ру
1604704238
каждая лягушка хвалит своё болото
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Просто-333
1604725538
Какой игрок, такое и понятие топов
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Axe111
1604726161
Максимум в десятку и уж точно это 11е место
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