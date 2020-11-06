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  • Лига Европы. «Фейеноорд» дома победил ЦСКА и отправил соперника на последнее место в группе

Лига Европы. «Фейеноорд» дома победил ЦСКА и отправил соперника на последнее место в группе

6 ноября 2020, 00:52
85

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде проиграл «Фейеноорду» со счетом 1:3.

В составе роттердамской команды за девять минут отличились Ригесиано Хапс, Оркун Кекчю и Лютсхарел Гертрейда. Москвичи отыграли один мяч благодаря автоголу Маркоса Сенеси.

Набрав три очка, «Фейеноорд» поднялся на третье место в квартете, ЦСКА теперь на четвертой строчке.

Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур

Фейеноорд (Нидерланды) – ЦСКА (Россия) – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Хапс, 63; 2:0 – Кекчю, 71; 3:0 – Гертрейда, 72; 3:1 – Сенеси (в свои ворота), 79.

«Фейеноорд»: Бейлов, Сенеси, Хапс, Димерс, Бергейс, Линссен, Маласья, Гертрейда, Кекчю (Тейшейра, 76), Спайич, Торнстра.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Дзагоев, 31), Дивеев, Магнуссон (Бистрович, 77), Зайнутдинов, Кучаев (Чалов, 68), Марадишвили, Влашич, Обляков (Васин, 77), Сигурдссон, Эджуке (Тикнизян, 76).

Предупреждения: Маласья, 84; Бергейс, 90+1 – Зайнутдинов, 16; Магнуссон, 69.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фейеноорд ЦСКА
Комментарии (85)
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slavа0508
1604613360
Это уже не только проигрыш Армейцев,это уже системный кризис всего нашего футбола 12 игр ноль побед,,,когда то Англичан лишили участия в еврокубках а нам надо самим самоустранится из кубков ,,и играть в своём колхозе,,,
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мы_не_рабы
1604613429
Закончился первый круг групповых этапов еврокубков. Итог для нащих клубов - все дружно обосрались!
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derrik2000
1604613480
Ничего другого, с учётом, КАК "играли" все наши команды в этом туре еврокубков, я не ожидал. Комментатор матча только повеселил своими "перлами" и тем, что теперь ЦСКА ждёт серьёзная подготовка к матчу с Ростовом. Видя, КТО ИГРАЕТ В ФУТБОЛ, теперь наш чемпионат воспринимается, как первенство по "дыр-дыр"...
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maior-60
1604613580
Наш футбол деградировал.
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bzfar
1604613707
Зато какая интрига во внутреннем чемпионате водокачки!!!
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bzfar
1604613987
И это лидер нашего удручающего чемпионата!!! Очки для всех! Россия - щедрая душа!)))
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vladik12
1604614005
Футбол родился в Англии, а умер - в России.
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maygli
1604614072
Постоянно передерживали мяч Обляков, Эджуке, водятся, технику свою кому-то показывают, все лезли всё время в центр в толкучку, мысли нет, моментов ноль, ну и голов ноль.
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ola1a
1604617209
Спасибо мистерам Дюковым, Прядкиным, Вротенбергам, Мюллерам и кабинетной компании за то что плавно уничтожили наш футбол. Желаю в этом розыгрыше продолжить в том же духе всем чтоб наконец эти бездари повылетали со своих мест и убрали свои рученки от футбола
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Oldtrafford83
1604641443
Позор не ЦСКА,позор РФС которые довели наш футбол до такого состояния!!!
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