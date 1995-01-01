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    Лига Европы. «Фейеноорд» дома победил ЦСКА и отправил соперника на последнее место в группе

    В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде проиграл «Фейеноорду» со счетом 1:3.

    В составе роттердамской команды за девять минут отличились Ригесиано Хапс, Оркун Кекчю и Лютсхарел Гертрейда. Москвичи отыграли один мяч благодаря автоголу Маркоса Сенеси.

    Набрав три очка, «Фейеноорд» поднялся на третье место в квартете, ЦСКА теперь на четвертой строчке.

    Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур

    Фейеноорд (Нидерланды) – ЦСКА (Россия) – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Хапс, 63; 2:0 – Кекчю, 71; 3:0 – Гертрейда, 72; 3:1 – Сенеси (в свои ворота), 79.

    «Фейеноорд»: Бейлов, Сенеси, Хапс, Димерс, Бергейс, Линссен, Маласья, Гертрейда, Кекчю (Тейшейра, 76), Спайич, Торнстра.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Дзагоев, 31), Дивеев, Магнуссон (Бистрович, 77), Зайнутдинов, Кучаев (Чалов, 68), Марадишвили, Влашич, Обляков (Васин, 77), Сигурдссон, Эджуке (Тикнизян, 76).

    Предупреждения: Маласья, 84; Бергейс, 90+1 – Зайнутдинов, 16; Магнуссон, 69.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии67
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      Рейтинг: +118

      ola1a 21 минуту назад

      Спасибо мистерам Дюковым, Прядкиным, Вротенбергам, Мюллерам и кабинетной компании за то что плавно уничтожили наш футбол. Желаю в этом розыгрыше продолжить в том же духе всем чтоб наконец эти бездари повылетали со своих мест и убрали свои рученки от футбола

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      Рейтинг: +59

      ШАХ 25 минут назад

      Мне кажется надо какую то петицию сварганить... Тотальный бойкот всех оставшихся матчей чемпионата. Всё руководство футбола к ответу!!! Никаких отговорок типа они "опыта набираются", не принимать.. Напринимались. Прекратить платить этим бездарям вообще 11500 рублей в месяц!!!

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      Рейтинг: +458

      Вальдемар IV 39 минут назад

      миниверсия лудогорца получилась, зато влашичу каждый тур победу присуждают

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      Рейтинг: +6351

      Hektor 84 48 минут назад

      Мля и почему америкосы и англичане гонят на нас, мол русские всегда играют под допингом? Если мы всем летим под допингом, что будет если у наших допинг отобрать?))))) ******))))

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      Рейтинг: +2189

      Из Твери Леха 49 минут назад

      Зато какие диферамбы коням будут петь после очередной победки в РПЛ и сухаря Игаряна...

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      Рейтинг: +458

      Вальдемар IV > Из Твери Леха 6 минут назад

      да не в этом году не купят, да и в лч не попадут, сейчас квот меньше

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      Рейтинг: +413

      Алекс636363 51 минуту назад

      стремимся всеми силами к нашему законному 22 месту в таблице коффициентов. краснодар вчера изображал младенцев на поле, цска рухнул за 10 минут, локомотив отбивался, поставив автобус, зенит не смог выиграть. и нельзя сказать, что не повезло. скорее зенит наиграл на 1-2, локомотив на 0-6, краснодар на 1-9, ну, цска почти на то, на что и сыграл - на 2-3

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      Рейтинг: +458

      Вальдемар IV > Алекс636363 38 минут назад

      это еще пищевика не было, а то он показал бы масть

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      Рейтинг: +2853

      +50/-50 52 минуты назад

      Можно сниматься с ЕвроТурнира. Нет смысла позорится.
      А чиновников от футбола под суд. Хорошо ели, хорошо получали, хорошо пилили. А где результат.
      И молите бога, что не Сталин у руля, а какая-то... судья Хахалева. Даст по минимуму (естественно за хороший кейс).

      3
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      Рейтинг: +2983

      mutabor0992 54 минуты назад

      Третий день смотрю на содомитов росийского футбола!!!!!

      1
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      Рейтинг: +2546

      general.lizyukov 58 минут назад

      Б...., б...., б....!!!!! Ну что за п...сы.
      Гнать этого тренеришку нахер, за 2 минуты два гола, вообще команда не готова. Никакого стремления, никакого желания, так, частные инициативы. Эджуке этот косоногий, он кроме себя на поле кого-нибудь видит? Какие-то немыслимые обводки, лезет один в кучу - ему кто-то сказал, что он Роналдо?

      2
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      Рейтинг: +2189

      Из Твери Леха 59 минут назад

      Вообщем российских клубов против европейских хватает только на 1 тайм.

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