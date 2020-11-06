Лига Европы. «Фейеноорд» дома победил ЦСКА и отправил соперника на последнее место в группе

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде проиграл «Фейеноорду» со счетом 1:3.

В составе роттердамской команды за девять минут отличились Ригесиано Хапс, Оркун Кекчю и Лютсхарел Гертрейда. Москвичи отыграли один мяч благодаря автоголу Маркоса Сенеси.

Набрав три очка, «Фейеноорд» поднялся на третье место в квартете, ЦСКА теперь на четвертой строчке.

Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур

Фейеноорд (Нидерланды) – ЦСКА (Россия) – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Хапс, 63; 2:0 – Кекчю, 71; 3:0 – Гертрейда, 72; 3:1 – Сенеси (в свои ворота), 79.

«Фейеноорд»: Бейлов, Сенеси, Хапс, Димерс, Бергейс, Линссен, Маласья, Гертрейда, Кекчю (Тейшейра, 76), Спайич, Торнстра.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Дзагоев, 31), Дивеев, Магнуссон (Бистрович, 77), Зайнутдинов, Кучаев (Чалов, 68), Марадишвили, Влашич, Обляков (Васин, 77), Сигурдссон, Эджуке (Тикнизян, 76).

Предупреждения: Маласья, 84; Бергейс, 90+1 – Зайнутдинов, 16; Магнуссон, 69.

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