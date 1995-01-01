Лига Европы. «Фейеноорд» дома победил ЦСКА и отправил соперника на последнее место в группе

Спасибо мистерам Дюковым, Прядкиным, Вротенбергам, Мюллерам и кабинетной компании за то что плавно уничтожили наш футбол. Желаю в этом розыгрыше продолжить в том же духе всем чтоб наконец эти бездари повылетали со своих мест и убрали свои рученки от футбола
В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде проиграл «Фейеноорду» со счетом 1:3.
В составе роттердамской команды за девять минут отличились Ригесиано Хапс, Оркун Кекчю и Лютсхарел Гертрейда. Москвичи отыграли один мяч благодаря автоголу Маркоса Сенеси.
Набрав три очка, «Фейеноорд» поднялся на третье место в квартете, ЦСКА теперь на четвертой строчке.
Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур
Фейеноорд (Нидерланды) – ЦСКА (Россия) – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Хапс, 63; 2:0 – Кекчю, 71; 3:0 – Гертрейда, 72; 3:1 – Сенеси (в свои ворота), 79.
«Фейеноорд»: Бейлов, Сенеси, Хапс, Димерс, Бергейс, Линссен, Маласья, Гертрейда, Кекчю (Тейшейра, 76), Спайич, Торнстра.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Дзагоев, 31), Дивеев, Магнуссон (Бистрович, 77), Зайнутдинов, Кучаев (Чалов, 68), Марадишвили, Влашич, Обляков (Васин, 77), Сигурдссон, Эджуке (Тикнизян, 76).
Предупреждения: Маласья, 84; Бергейс, 90+1 – Зайнутдинов, 16; Магнуссон, 69.