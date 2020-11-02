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    «Мы не скрываем информацию, как в Советском Союзе». Пресс-атташе «Лацио» – о коронавирусе в команде

    Пресс-атташе «Лацио» Стефано де Мартино объяснил, почему римский клуб отказался называть имена и количество заболевших коронавирусом футболистов.

    «На многих влияет то, что они читают или слышат по радио. Мы не скрываем информацию, как это было в Советском Союзе. Мы выполняем действующие правила, и нам все равно, что другие клубы раскрывают фамилии заболевших.

    Указывать имена и фамилии не обязательно. Игроки могут делать это в своих соцсетях. Мы уважаем требования общества, но я слышал и разные абсурдные вещи», – сказал Де Мартино.

    • «Зенит» сыграет с «Лацио» завтра, 4 ноября. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
    • У «Лацио» после двух туров ЛЧ четыре очка в активе, у «Зенита» – ноль.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Corriere Dello Sport

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5641

      Владислав Vlad 12 минут назад

      Надо Зениту срочно писать в ФИФА. Мол, скрывают результаты, а вдруг "больные" выйдут на поле и "перезаражают" игроков Зенита?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1965

      AZ 29 минут назад

      Приплел же Советский союз... Идиот

      2
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      ...
      Рейтинг: +26500

      zra78 > AZ 17 минут назад

      Мозги походу не функционируют..... Точно идиот

      1
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      ...
      Рейтинг: +4018

      sochi-2013 > AZ 13 минут назад

      Широко известный, в очень узких кругах, из-за этой чуши, "прогремел" на всю Европу. Хоть и идиот, за то известный !))

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