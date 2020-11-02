«Мы не скрываем информацию, как в Советском Союзе». Пресс-атташе «Лацио» – о коронавирусе в команде

Надо Зениту срочно писать в ФИФА. Мол, скрывают результаты, а вдруг "больные" выйдут на поле и "перезаражают" игроков Зенита?
Пресс-атташе «Лацио» Стефано де Мартино объяснил, почему римский клуб отказался называть имена и количество заболевших коронавирусом футболистов.
«На многих влияет то, что они читают или слышат по радио. Мы не скрываем информацию, как это было в Советском Союзе. Мы выполняем действующие правила, и нам все равно, что другие клубы раскрывают фамилии заболевших.
Указывать имена и фамилии не обязательно. Игроки могут делать это в своих соцсетях. Мы уважаем требования общества, но я слышал и разные абсурдные вещи», – сказал Де Мартино.
- «Зенит» сыграет с «Лацио» завтра, 4 ноября. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
- У «Лацио» после двух туров ЛЧ четыре очка в активе, у «Зенита» – ноль.