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    Матч «Барселона» – «Динамо» может не состояться из-за вспышки коронавируса в киевской команде

    Игра третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и киевским «Динамо» находится под угрозой срыва.

    Из-за вспышки коронавируса, а также травм и дисквалификаций сразу 13 футболистов основного состава динамовцев не смогли полететь в Испанию.

    Если еще один игрок «Динамо» заразится COVID-19 или получит повреждение, то матч, согласно правилам УЕФА, будет нужно перенести.

    Минимальная заявка на игру – 13 футболистов, сейчас как раз столько.

    Встреча на «Камп Ноу» должна состояться в среду, 4 ноября, в 23.00 по московскому времени.

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    Источник: Football Espana

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