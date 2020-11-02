Матч «Барселона» – «Динамо» может не состояться из-за вспышки коронавируса в киевской команде

Игра третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и киевским «Динамо» находится под угрозой срыва.

Из-за вспышки коронавируса, а также травм и дисквалификаций сразу 13 футболистов основного состава динамовцев не смогли полететь в Испанию.

Если еще один игрок «Динамо» заразится COVID-19 или получит повреждение, то матч, согласно правилам УЕФА, будет нужно перенести.

Минимальная заявка на игру – 13 футболистов, сейчас как раз столько.

Встреча на «Камп Ноу» должна состояться в среду, 4 ноября, в 23.00 по московскому времени.