Карпин – после победы над «Спартаком»: «Пацаны, огромное спасибо! Только мы знаем, чего вы натерпелись от меня за эту неделю. Вы лучшие»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился к команде после победы в 13-м туре РПЛ над «Спартаком» (1:0). Единственный мяч забил Павел Мамаев.

«Всех — с победой! Пацаны, огромное спасибо! Только мы знаем, чего вам стоила эта победа. И чего вы натерпелись от меня за эту неделю: тренировки, теории, разговоры «по душам». Вы лучшие», – написал Карпин.

«Спартак» лидирует в РПЛ.

«Ростов» поднялся на четвертое место.

В следующем туре команда сыграет с ЦСКА (8 ноября).