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    Карпин – после победы над «Спартаком»: «Пацаны, огромное спасибо! Только мы знаем, чего вы натерпелись от меня за эту неделю. Вы лучшие»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился к команде после победы в 13-м туре РПЛ над «Спартаком» (1:0). Единственный мяч забил Павел Мамаев.

    «Всех — с победой! Пацаны, огромное спасибо! Только мы знаем, чего вам стоила эта победа. И чего вы натерпелись от меня за эту неделю: тренировки, теории, разговоры «по душам». Вы лучшие», – написал Карпин.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • «Ростов» поднялся на четвертое место.
    • В следующем туре команда сыграет с ЦСКА (8 ноября).

    text

    Публикация от text (@vgkarpin) 31 Окт 2020 в 10:37 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Валерия Карпина

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии7
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      Рейтинг: +18722

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Зарема! Не пора ли Валере говорить эти слова в спартаковской раздевалке? Надо решать, ты же не глупая женщина. Коля Рассказов вон от тебя в восторге.

      1
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      Рейтинг: +8908

      paracetamol 1 час назад

      Молодцы, ничего не скажешь, прав Валера!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1788

      Бриг 1 час назад

      Заслуживает уважения.

      1
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      Рейтинг: +9966

      alarm 1 час назад

      спокойно, на классе, 10 против 12. позор спартаку)

      1
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      Рейтинг: +2099

      sobaka120982 1 час назад

      Сегодня многие вам симпатизируют! Надоели судейские ляпы в пользу свиней

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      Рейтинг: +61

      аларм дубль2 > sobaka120982 1 час назад

      такое ощущение ты из общества аларма!столько зла и хамства!жаль!

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      Рейтинг: +61

      аларм дубль2 > sobaka120982 15 минут назад

      собака!она и на сайте собака!хоть и в образе бомжа!

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