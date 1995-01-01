Карпин – после победы над «Спартаком»: «Пацаны, огромное спасибо! Только мы знаем, чего вы натерпелись от меня за эту неделю. Вы лучшие»

Зарема! Не пора ли Валере говорить эти слова в спартаковской раздевалке? Надо решать, ты же не глупая женщина. Коля Рассказов вон от тебя в восторге.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился к команде после победы в 13-м туре РПЛ над «Спартаком» (1:0). Единственный мяч забил Павел Мамаев.
«Всех — с победой! Пацаны, огромное спасибо! Только мы знаем, чего вам стоила эта победа. И чего вы натерпелись от меня за эту неделю: тренировки, теории, разговоры «по душам». Вы лучшие», – написал Карпин.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- «Ростов» поднялся на четвертое место.
- В следующем туре команда сыграет с ЦСКА (8 ноября).