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    РПЛ. «Спартак» в большинстве проиграл дома «Ростову»

    «Ростов» в 13-м туре чемпионата России оказался сильнее «Спартака». Три очка принес гол полузащитника Павла Мамаева.

    Ростовчане не проигрывают москвичам в РПЛ на протяжении пяти встреч. «Ростов» поднялся в зону еврокубков – на четвертое место.

    «Ростов» обыграл «Спартак» на его поле в чемпионате в третий раз подряд.

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Мамаев, 26.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов (Ещенко, 80), Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Соболев, 46), Крал, Мозес (Урунов, 80 (Умяров, 86)), Понсе (Кокорин, 66), Ларссон.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Мамаев (Гигович, 70), Ерeменко (Терентьев, 83), Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Алмквист (Сохиев, 60 (Обухов, 83)), Полоз (Алеесами, 83).

    Предупреждения: Ларссон, 41; Кутепов, 55; Соболев, 58; Айртон, 90 – Хаджикадунич, 42; Козлов, 60; Поярков, 61; Гигович, 72; Терентьев, 89.

    Удаления: нет – Хаджикадунич, 75 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии185
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      Рейтинг: +2400

      neveldomha 7 минут назад

      Снова у Спартака зубы в стакане

      1
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      Рейтинг: +4776

      Krossmen73 10 минут назад

      Ростов сыграл в свою излюбленную гостевую версию и не прогадал.Дончане в очередной раз показали что они для КБ очень неудобный соперник.За что им честь и хвала.Спартак же сегодня был сам на себя не похож.Вроде бы старались,подходили к воротам соперника и даже что-то создавали.Но этого явно не хватило для победы.Да и с настроем похоже что у КБ были очевидные проблемы.Ну и конечно реализация того что вымучили просто НИКАКАЯ!!!Ладно...что есть,то и получили.Разобрать ошибки и встряхнуться.Соперники расслабиться просто не дадут.Ростов же с победой!Он её на фоне такого Спартака заслужил!

      6
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      Рейтинг: +121

      aubergine 14 минут назад

      Невнятная игра Спартака. Счёт по сути по делу. Ещё это неадекватное удаление подмочит репутацию арбитра, и, как следствие, красно-белых. Сегодня на самом деле стыдно за Спартак, хоть и болею за них с детства. Получается, что Валерий переиграл Тедеско особо не напрягаясь.

      9
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      Рейтинг: +13813

      vladimir-7 15 минут назад

      Карпин с Ростовом порадовали всех футбольных болельщиков за то,
      что свиней зарезал прямо в свинарнике. Судья как ни старался за
      спартак, оставив Ростов в меньшинстве, всё равно остался в дураках и
      без премии от Федуна.

      4
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      Рейтинг: +8617

      Persona_non_Grata > vladimir-7 5 минут назад

      Извини - минусов не осталось , а так он твой - большой и жирный ! )))

      0
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      Рейтинг: +25421

      oyabun 15 минут назад

      Так что г-н Тедеско и Газизов, не нужен нам опорный полузащитник, или плеймейкер? С такими то Бакаевым или Кокориным? Вот они, результаты бездарно проведеной Трансферной компании!

      5
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      Рейтинг: +121

      aubergine > oyabun 13 минут назад

      Да с селекционерами у КБ на самом деле всё плохо. Состав команды не похож на чемпионский, и игра какая-то беззубая.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      аларм дубль2 > oyabun 10 минут назад

      первого тайма хватило,что бы оценить игру команды!она никакая!хреного!

      5
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      Рейтинг: +2305

      Genz 16 минут назад

      С любой другой командой Ростов проиграет

      0
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      ...
      Рейтинг: +9914

      alarm > Genz 15 минут назад

      так коротко и ёмко спартаг пятачками в какахи ещё никто не макал)

      1
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      ...
      Рейтинг: +30

      аларм дубль2 > alarm 9 минут назад

      петька ты не прав же!сними очки и спатиньки!ваш зенит играет не сегодня!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6107

      GoLenaStop 17 минут назад

      Какой хороший получился поединок!
      Ростельмаш - молодцы!
      Теперь надо судью поставить на место и вернуть удаленного
      ни за что пацана в состав.
      Удачи! Спасибо за победу!!!
      Теперь ждем результат Сочи - Локо... Хорошо бы, - обе проиграли! Хи...

      6
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      Рейтинг: +30

      аларм дубль2 > GoLenaStop 17 минут назад

      с победой ростов!!

      5
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      Рейтинг: +2305

      Genz 18 минут назад

      Спартаку не дали сыграть в свой футбол. Плотный прессинг Ростова в любой точке на своей половине поля. Спартак ни одной комбинации не смог сделать. Мяч не держался и трех секунд. Ростов играл,как с Химки. Но те смогли растянуть по флангам и возить ростовчан по полю,как детей. Ростов слабая команда
      Здесь же была автобусная тактика. А Спартак на классе ещё слаб сыграть. Вытягивает матчи на ошибках соперника

      -1
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      Рейтинг: +13813

      vladimir-7 > Genz 11 минут назад

      ...ну да, на ошибках, придуманных судьей.

      0
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      ...
      Рейтинг: +30

      аларм дубль2 > vladimir-7 7 минут назад

      вов да не злись ты!выиграете и вы лидеры!все по делу!по игре вы получше нас!у вас по игре точнее нас играете и азартнее!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6891

      alp 21 минуту назад

      поздравляю Ростов с победой. спартак продул на своем поле, да еще в большинстве. представляю как это обидно

      8
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      Рейтинг: +12842

      derrik2000 > alp 21 минуту назад

      ПРОДУЛ - правильное слово.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8617

      Persona_non_Grata > alp 19 минут назад

      Обидно - не то слово (((

      2
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      Рейтинг: +30

      аларм дубль2 > Persona_non_Grata 6 минут назад

      если по делу!не обидно!все по делу!

      3
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      Рейтинг: +8617

      Persona_non_Grata > аларм дубль2 2 минуты назад

      Мне за " державу " ( Спартак ) обидно (((( , за беззубую , бесхарактерную и безвольную игру ((((

      0
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      Рейтинг: +564

      ySS 22 минуты назад

      Ростовчан с победой!
      Заслуженно.
      Хорошая мотивация сделала своё дело.
      Пешим ходом не выигрывают, Спартак.

      6
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