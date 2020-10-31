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РПЛ. «Спартак» в большинстве проиграл дома «Ростову»

31 октября 2020, 18:28
198

«Ростов» в 13-м туре чемпионата России оказался сильнее «Спартака». Три очка принес гол полузащитника Павла Мамаева.

Ростовчане не проигрывают москвичам в РПЛ на протяжении пяти встреч. «Ростов» поднялся в зону еврокубков – на четвертое место.

«Ростов» обыграл «Спартак» на его поле в чемпионате в третий раз подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Мамаев, 26.

«Спартак»: Максименко, Кутепов (Ещенко, 80), Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Соболев, 46), Крал, Мозес (Урунов, 80 (Умяров, 86)), Понсе (Кокорин, 66), Ларссон.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Мамаев (Гигович, 70), Ерeменко (Терентьев, 83), Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Алмквист (Сохиев, 60 (Обухов, 83)), Полоз (Алеесами, 83).

Предупреждения: Ларссон, 41; Кутепов, 55; Соболев, 58; Айртон, 90 – Хаджикадунич, 42; Козлов, 60; Поярков, 61; Гигович, 72; Терентьев, 89.

Удаления: нет – Хаджикадунич, 75 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
Комментарии (198)
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sobaka120982
1604158303
как же задолбали спартак за уши тянуть.... нарисовали вторую желтую но и это не помогло!!!!!!очень рад за ростов!!!!!!!!!!!!
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Ziklop
1604158309
Карпин очень хорошо подготавливает команду к Спартаку! Ростов молодцы!
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NewLife
1604158539
Ростов заслужил победу, а Спартак не наиграл даже на ничью. Все по делу. Только два замечания: 1)Хаджикатунич наиграл на две желтые еще в первом тайме, но судья его много раз прощал 2) Бакаева не стоит сейчас выпускать в стартовом составе, он только портит игру, а Кокорин просто 0.
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KPCC-SPB
1604159134
да нормально Спартак играл, просто не повезло. во всяком случае лучше проиграть в борьбе чем безвольно слить как Зенит против Боруссии.
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alp
1604160008
поздравляю Ростов с победой. спартак продул на своем поле, да еще в большинстве. представляю как это обидно
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vladimir-7
1604160389
Карпин с Ростовом порадовали всех футбольных болельщиков за то, что свиней зарезал прямо в свинарнике. Судья как ни старался за спартак, оставив Ростов в меньшинстве, всё равно остался в дураках и без премии от Федуна.
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Каратель помойников
1604163375
что тут скажешь,по делу проиграли,надо двигаться,сам мяч в ногу не ляжет..по поводу удаления тоже не всё ясно,но и хаджикадунич всю игру играл грязненько,да впрочем как и многие игроки ростова(не путать с борьбой плечо в плечо-это специально для помойных ушлёпков)...но это всё второстепенно,по факту за всю игру 2 момента было и их надо реализовывать...за игру в обороне игроков надо просто п.здить а гляжу бомжатня помойная ликует,заросло очко уже?))) ничего,скоро ещё развальцуют,а пока скачите утырки
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paracetamol
1604163574
Ну чё, свинтяки, помогли тебе купленные судьи?
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Каратель помойников
1604171136
а так то не всё плохо,гыгычут лошади,блеят немытые бомжи. аларм на радостях откупорил и засаживает 2-й фунфырик боярышника,а в это время ему засаживает парацетамол ,а пупсик ждёт своей очереди))
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Каратель помойников
1604190162
смотрю ботня пиД ирпурхсая никак не угомонится,нажрались боярки и несуи чушь),шлюшка гавроша-минусёр в ударе))))решил прыщавый задрот теперь с этого акка минусами долбить)ДОЛБИ ДЯТЕЛ-НЕУДАЧНИК!)))как были лузерьё ,так и остались.
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