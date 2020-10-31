РПЛ. «Спартак» в большинстве проиграл дома «Ростову»

«Ростов» в 13-м туре чемпионата России оказался сильнее «Спартака». Три очка принес гол полузащитника Павла Мамаева.

Ростовчане не проигрывают москвичам в РПЛ на протяжении пяти встреч. «Ростов» поднялся в зону еврокубков – на четвертое место.

«Ростов» обыграл «Спартак» на его поле в чемпионате в третий раз подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Мамаев, 26.

«Спартак»: Максименко, Кутепов (Ещенко, 80), Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Соболев, 46), Крал, Мозес (Урунов, 80 (Умяров, 86)), Понсе (Кокорин, 66), Ларссон.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Мамаев (Гигович, 70), Ерeменко (Терентьев, 83), Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Алмквист (Сохиев, 60 (Обухов, 83)), Полоз (Алеесами, 83).

Предупреждения: Ларссон, 41; Кутепов, 55; Соболев, 58; Айртон, 90 – Хаджикадунич, 42; Козлов, 60; Поярков, 61; Гигович, 72; Терентьев, 89.

Удаления: нет – Хаджикадунич, 75 (вторая ж.к.).

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