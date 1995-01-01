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    Кутепов, Мозес и Понсе – в старте «Спартака» на игру с «Ростовом»; Карпин выпустит Мамаева, Еременко и Полоза

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч 13-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Мамаев, Ерeменко, Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Алмквист, Полоз.

    • Матч состоится в Москве на «Открытие Арене».
    • Начало – в 16:30 по московскому времени.
    • «Спартак» по итогам 12 туров лидирует в РПЛ, «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1672

      Иван Петров 1986 2 минуты назад

      Бакаева менять нужно срочно.

      0
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      Рейтинг: +12839

      derrik2000 33 минуты назад

      ЗМС КутепоФФ... ((((((((((((((((((((

      0
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      Рейтинг: +2306

      Genz 51 минуту назад

      Бакаев будет губить моменты.
      Лопоухий х.р.ен

      -1
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      Рейтинг: +345

      rammax fcsm 53 минуты назад

      каждый раз, когда вижу лопоухую ЗМС кутепку в составе, сердце начинает щемить и и мерещатся пропущенные голы, тупые привозы, пенальти и карточки на пустом месте...

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      Рейтинг: +1672

      Иван Петров 1986 58 минут назад

      Состав вроде боевой. Вот только Бакаев вызывает сомнения.

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