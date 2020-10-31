Кутепов, Мозес и Понсе – в старте «Спартака» на игру с «Ростовом»; Карпин выпустит Мамаева, Еременко и Полоза

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч 13-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Мамаев, Ерeменко, Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Алмквист, Полоз.
- Матч состоится в Москве на «Открытие Арене».
- Начало – в 16:30 по московскому времени.
- «Спартак» по итогам 12 туров лидирует в РПЛ, «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ