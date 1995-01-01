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    Суд оправдал президента «ПСЖ» Аль-Хелаифи по делу о взяточничестве и мошенничестве

    Завершилось судебное разбирательство в отношении президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи. Генеральная прокуратура Швейцарии обвиняла функционера во взяточничестве, мошенничестве и подделке документов. Аль-Хелаифи оправдан.

    «Четыре года беспочвенных обвинений позади. Были постоянные нападки на мою репутацию. Сегодняшний приговор – настоящая победа. Он показал, что я всегда уважал закон», – цитирует Аль-Хелаифи L'Equipe.

    • По версии обвинения, функционер давал взятку, чтобы получить привилегии со стороны ФИФА.
    • Другим обвиняемым по делу проходил бывший генсек ФИФА Жером Вальке, он получил 120-дневное условное заключение в тюрьму.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9847

      alarm 10 минут назад

      отмазался, как фердун, занеся ещё больше!

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