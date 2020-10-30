Суд оправдал президента «ПСЖ» Аль-Хелаифи по делу о взяточничестве и мошенничестве

Завершилось судебное разбирательство в отношении президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи. Генеральная прокуратура Швейцарии обвиняла функционера во взяточничестве, мошенничестве и подделке документов. Аль-Хелаифи оправдан.

«Четыре года беспочвенных обвинений позади. Были постоянные нападки на мою репутацию. Сегодняшний приговор – настоящая победа. Он показал, что я всегда уважал закон», – цитирует Аль-Хелаифи L'Equipe.