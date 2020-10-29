«Вы не Златан – не нужно бросать вызов коронавирусу». Ибрагимович призвал болельщиков соблюдать эпидемиологические меры

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович записал видеообращение к болельщикам, призвав их соблюдать правила эпидемиологический безопасности.
«Вирус бросил мне вызов, но я победил. Вы не Златан – не нужно бросать вызов коронавирусу. Не забывайте носить маску, держите социальную дистанцию и всегда заботьтесь об окружающих. Мы победим», — сказал швед.
Три недели назад 39-летний футболист спустя две недели лечения снова сдал положительный тест на COVID-19.
- В этом сезоне Серии А Ибрагимович забил четыре мяча в двух играх.
- «Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Златана Ибрагимовича