«Вы не Златан – не нужно бросать вызов коронавирусу». Ибрагимович призвал болельщиков соблюдать эпидемиологические меры

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович записал видеообращение к болельщикам, призвав их соблюдать правила эпидемиологический безопасности.

«Вирус бросил мне вызов, но я победил. Вы не Златан – не нужно бросать вызов коронавирусу. Не забывайте носить маску, держите социальную дистанцию и всегда заботьтесь об окружающих. Мы победим», — сказал швед.

Три недели назад 39-летний футболист спустя две недели лечения снова сдал положительный тест на COVID-19.

В этом сезоне Серии А Ибрагимович забил четыре мяча в двух играх.

«Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.