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    «Вы не Златан – не нужно бросать вызов коронавирусу». Ибрагимович призвал болельщиков соблюдать эпидемиологические меры

    Форвард «Милана» Златан Ибрагимович записал видеообращение к болельщикам, призвав их соблюдать правила эпидемиологический безопасности.

    «Вирус бросил мне вызов, но я победил. Вы не Златан – не нужно бросать вызов коронавирусу. Не забывайте носить маску, держите социальную дистанцию и всегда заботьтесь об окружающих. Мы победим», — сказал швед.

    Три недели назад 39-летний футболист спустя две недели лечения снова сдал положительный тест на COVID-19.

    • В этом сезоне Серии А Ибрагимович забил четыре мяча в двух играх.
    • «Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.
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    Публикация от text (@iamzlatanibrahimovic)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Златана Ибрагимовича

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6222

      Hektor 84 2 часа назад

      Этого несет похлеще шлюба))) но Ибра хоть забивает в 39.

      2
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      Рейтинг: +4622

      "supermax" > Hektor 84 1 час назад

      это его стиль)) в отличии от чубы он себя оправдывает)) невероятный чел

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