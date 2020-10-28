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    Лига чемпионов. «Краснодар» пропустил четыре безответных мяча от «Челси»

    «Краснодар» проиграл «Челси» со счетом 0:4 в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    На 14-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти – попал в штангу. После этого «Челси» забил в ворота «Краснодара» четыре безответных мяча.

    Команда Мурада Мусаева прервала серию из трех домашних побед в еврокубках кряду.

    Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур

    Краснодар (Россия) – Челси (Англия) – 0:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Хадсон-Одои, 37; 0:2 – Вернер, 76 (с пенальти); 0:3 – Зиеш, 80; 0:4 – Пулишич, 90.

    «Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Кайо, Рамирес, Чернов, Смольников, Газинский, Олссон (Сперцян, 82), Уткин (Сулейманов, 74), Вильена, Берг (Сабуа, 87).

    «Челси»: Менди, Рюдигер, Зума, Чилуэлл (Эмерсон, 81), Аспиликуэта, Ковачич (Канте, 71), Хадсон-Одои (Пулишич, 71), Жоржиньо (Маунт, 71), Хаверц, Зиеш (Абрахам, 81), Вернер.

    Предупреждения: Олссон, 22; Мартынович, 76 – нет.

    Нереализованный пенальти: нет – Жоржиньо, 14.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2020 22:48
    Комментарии79
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      Рейтинг: +3189

      maygli 9 минут назад

      Я понимаю, сегодня худший матч Сафонова, но где нападение?!? Как можно выиграть не забив ни одного мяча???

      0
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      Рейтинг: +1802

      Александ1982 24 минуты назад

      как не пытались не получилось, жаль конечно, но чудо не произошло...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Ужас Бората 25 минут назад

      Не получилось.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18777

      Боцман59rus 29 минут назад

      Зато после игры встали раком всей командой))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +297

      GammiD 30 минут назад

      Коровы меняйте лекарей, какого черта у вас пол состава за забором поломанные валяются??...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5284

      maior-60 31 минуту назад

      . Скамейка короткая. Не кем игру усилить. В конце подсели и концентрацию потеряли. Жаль.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +378

      Алекс636363 31 минуту назад

      не дотягивает краснодар до уровня лиги чемпионов

      1
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      Рейтинг: +3189

      maygli 45 минут назад

      Краснодар жалко, но сами виноваты, не было единой команды. Уже до игры начался разлад в команде, кто-то встал на колени, кто-то не встал. Они что до игры не могли договориться как будут себя вести? Ну и дальше так всё и пошло, "кто в лес, кто по дрова".. Провокация Челси удалась, дестабилизировали краснодар.

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      Рейтинг: +11302

      KLIM777 > maygli 26 минут назад

      только идиоты встают на колено. Подобные акции и являются зарождение расизма.

      1
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      Рейтинг: +11302

      KLIM777 48 минут назад

      С такой защитой подходить к ЛЧ не стоит. Продать Спаича и никого не купить.

      2
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      Рейтинг: +1805

      upiter622 1 час назад

      Даже Челси понимает,что играет с дворовой командой,гол забивают и нет даже особой радости!

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