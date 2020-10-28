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  • Лига чемпионов. «Краснодар» пропустил четыре безответных мяча от «Челси»

Лига чемпионов. «Краснодар» пропустил четыре безответных мяча от «Челси»

28 октября 2020, 22:48
100

«Краснодар» проиграл «Челси» со счетом 0:4 в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 14-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти – попал в штангу. После этого «Челси» забил в ворота «Краснодара» четыре безответных мяча.

Команда Мурада Мусаева прервала серию из трех домашних побед в еврокубках кряду.

Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур

Краснодар (Россия) – Челси (Англия) – 0:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Хадсон-Одои, 37; 0:2 – Вернер, 76 (с пенальти); 0:3 – Зиеш, 80; 0:4 – Пулишич, 90.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Кайо, Рамирес, Чернов, Смольников, Газинский, Олссон (Сперцян, 82), Уткин (Сулейманов, 74), Вильена, Берг (Сабуа, 87).

«Челси»: Менди, Рюдигер, Зума, Чилуэлл (Эмерсон, 81), Аспиликуэта, Ковачич (Канте, 71), Хадсон-Одои (Пулишич, 71), Жоржиньо (Маунт, 71), Хаверц, Зиеш (Абрахам, 81), Вернер.

Предупреждения: Олссон, 22; Мартынович, 76 – нет.

Нереализованный пенальти: нет – Жоржиньо, 14.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Краснодар Челси
Комментарии (100)
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slavа0508
1603914568
Ругать Краснодар язык не поворачивается,,,Увы не наш это турнир последние годы,,,раньше бывало порой искрили и Барсу и Реал и Челси и Ливерпуль и Арсенал и Баварию наши порой обыгрывали а сейчас как то всё совсем печально,,,,ничьей или минимальному проигрышу радуемся,,,,
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yarik1_78
1603914589
Тут вынос тела,смотрим дальше.
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NewLife
1603914682
Жду жалобу Владимира Хашига ген.секу ООН и Абрамовичу на то, что судья судил по правилам, но не объективно.
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vladik12
1603914762
"Краснодар", кто сейчас принес победу сопернику? Судьи? Абрамович? Джавахарлал Неру?
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Из Твери Леха
1603914843
Тушите свет. С таким составом нехрен ловить в ЛЧ. Он для РПЛ-то с натягом. По сути только первый тайм сыграли неплохо, как могли, и минут 15 второго, а потом уже ни физики, ни концентрации, ни эмоций не осталось. Злой рок, что уж тут...С Кабельей, Классоном и Вандерсоном была бы совсем другая игра и Челси не такой уж суровый. Да и Сафон накосячил, теперь по ходу из Англии папаше не позвонят))
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derrik2000
1603915121
Я по этому матчу сделал для себя такие выводы: - Прекратятся разговоры о том, что дескать, Сафонов - наше ФСЁ в воротах сборной России. Две РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ошибки для новичков. ДВЕ!!! Захочет совершенствоваться - пусть пашет. НЕ захочет - для внутреннего потребления и так сойдёт: деньги и в России можно достаточно приличные в футболе получать. - Наконец-то прекратятся разговоры о том, что Сулейманов - ТОП и предлагаемые в своё время за него 15 миллионов евро - ничто по сравнению с его талантом. - Игроки Краснодара ЛИЧНО участвовали в ФУТБОЛЕ, в который играла приезжая команда и на своём опыте убедились, что ФУТБОЛ - это всё таки не та игра в мяч, в которую играют в России. - Болельщики Краснодара воочию увидели ИГРОКОВ В ФУТБОЛ прямо "из солнечной Англии" и увидели ФУТБОЛ, что тоже хорошо.
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slavа0508
1603915346
А здесь две вещи нужны что бы футбол у нас поднялся,,,во первых все клубы должны стать частными и не сидеть на дотациях,,,во вторых экономика страны должна на порядок вырасти что бы могли платить хорошие деньги и за трансляции и за билеты на стадионе,,,,,вот и всё ,когда это будет думаю не скоро
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portero
1603915587
Так рвались в ЛЧ... доставили радость болелам четыре мяча.лять... только не в ту сторону.
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Боцман59rus
1603918702
Зато после игры встали раком всей командой))))
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paracetamol
1603926001
И кому прос.рали? Тупой банде черных афров и азиатов!
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