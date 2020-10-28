Лига чемпионов. «Краснодар» пропустил четыре безответных мяча от «Челси»

«Краснодар» проиграл «Челси» со счетом 0:4 в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 14-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти – попал в штангу. После этого «Челси» забил в ворота «Краснодара» четыре безответных мяча.

Команда Мурада Мусаева прервала серию из трех домашних побед в еврокубках кряду.

Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур

Краснодар (Россия) – Челси (Англия) – 0:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Хадсон-Одои, 37; 0:2 – Вернер, 76 (с пенальти); 0:3 – Зиеш, 80; 0:4 – Пулишич, 90.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Кайо, Рамирес, Чернов, Смольников, Газинский, Олссон (Сперцян, 82), Уткин (Сулейманов, 74), Вильена, Берг (Сабуа, 87).

«Челси»: Менди, Рюдигер, Зума, Чилуэлл (Эмерсон, 81), Аспиликуэта, Ковачич (Канте, 71), Хадсон-Одои (Пулишич, 71), Жоржиньо (Маунт, 71), Хаверц, Зиеш (Абрахам, 81), Вернер.

Предупреждения: Олссон, 22; Мартынович, 76 – нет.

Нереализованный пенальти: нет – Жоржиньо, 14.

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