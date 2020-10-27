Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Малком полетел с «Зенитом» на матч с «Боруссией»

27 октября 2020, 12:14
15

Полузащитник «Зенита» Малком оправился вместе с командой на матч второго тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

23-летний бразилец пропустил три последних матча «Зенита» из-за травмы. Вчера его агент рассказал, что точной даты возвращения футболиста еще нет.

  • Малком из-за травмы пропустил матчи с «Сочи» (3:1), «Брюгге» (1:2) и «Рубином» (1:2).
  • 23 октября агент футболиста сообщил, что бразилец вернется через десять дней.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм журналиста Сергея Циммермана
Лига чемпионов Боруссия Д Зенит Малком
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
IVAN53
1603790487
Чёт зенит прям прёт скупать стеклянный хлам, сколько уже таких за последнее время???
Ответить
paracetamol
1603794734
А куль толку?
Ответить
Владислав Vlad
1603794821
Ну, если уж Малком поехал - то берегись Дортмунд.))
Ответить
JTherry
1603795130
Малкому туризм за счет зенита нравится))
Ответить
Mister_Tomsk
1603798860
на халяву посмотреть, как шмели бомжей хлопнут и я бы слетал)))))
Ответить
black and yellow
1603800659
мазохист ))
Ответить
Из Твери Леха
1603804100
Пора уже руководству Зенита признать, что трансфер Малкома - полный провал. Его надо сбагривать арабам пока еще какую-нибудь деликатную травму себе не нанес. Да и вообще не нужно брать игроков из топ клубов, они уже как правило не с горящими глазами едут играть после Барсы и Юве (Маркизио). Лучше бы селекционный отдел интересовался португальским чемпионатом. Оттуда, как правило, нормальные игроки приезжают, можно даже предложить Данни это дело.
Ответить
KPCC-SPB
1603804809
нахрена этого зулуса-то с собой взяли? на халяву пивка попить?
Ответить
ajax707
1603814084
В россию едут как в Китай или Штаты, или сбитые летчики карьеру завершить , или идиоты
Ответить
zigbert
1603886669
Молодец что хочет быть рядом с командой. На поле вряд ли его выпустят.
Ответить
Главные новости
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
1
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
3
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
7
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
2
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
5
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
5
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
5
Все новости
Все новости
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
5
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
Вчера, 19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
Вчера, 13:09
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
Вчера, 09:11
4
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
Вчера, 08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
Вчера, 08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
Вчера, 00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+