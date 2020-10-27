Малком полетел с «Зенитом» на матч с «Боруссией»

Полузащитник «Зенита» Малком оправился вместе с командой на матч второго тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

23-летний бразилец пропустил три последних матча «Зенита» из-за травмы. Вчера его агент рассказал, что точной даты возвращения футболиста еще нет.

Малком из-за травмы пропустил матчи с «Сочи» (3:1), «Брюгге» (1:2) и «Рубином» (1:2).

23 октября агент футболиста сообщил, что бразилец вернется через десять дней.