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    Джорджевич: «Судьи назначили пенальти в пользу ЦСКА, а нам такой же фол не дали. Обидно»

    Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич подвел итог матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:5). Он пожаловался на арбитра Игоря Панина.

    «На последних минутах первого тайма был назначен пенальти в пользу ЦСКА, что поставило нас в тяжeлое положение. Не знаю, был ли там контакт. Верю, что был, потому что смотрел VAR, который должен был всe увидеть. В центре поля у нас был тот же самый контакт, но VAR не дал нам фол, но поставил пенальти ЦСКА. Обидно», – сказал черногорец.

    • У хозяев дубль оформил Никола Влашич.
    • ЦСКА вышел на второе место.
    • «Арсенал» идет 12-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.10.2020 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3118

      maygli 12 минут назад

      вар центр поля не смотрит, если бы смотрел то дал бы вам фол.

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