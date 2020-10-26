Джорджевич: «Судьи назначили пенальти в пользу ЦСКА, а нам такой же фол не дали. Обидно»

Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич подвел итог матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:5). Он пожаловался на арбитра Игоря Панина.

«На последних минутах первого тайма был назначен пенальти в пользу ЦСКА, что поставило нас в тяжeлое положение. Не знаю, был ли там контакт. Верю, что был, потому что смотрел VAR, который должен был всe увидеть. В центре поля у нас был тот же самый контакт, но VAR не дал нам фол, но поставил пенальти ЦСКА. Обидно», – сказал черногорец.