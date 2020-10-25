Коутиньо травмировался. Матч с «Ювентусом» – через три дня

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил травму. Об этом сообщил сам клуб, уточнив, что проблема с двуглавой мышцей левого бедра. Срок восстановления не анонсируется.
Накануне бразилец полностью провел матч седьмого тура Примеры против «Реала» (1:3).
- 28 октября «Барселона» сыграет в Лиге чемпионов с «Ювентусом».
- В текущем сезоне Примеры Коутиньо провел пять матчей, забил гол, сделал две результативные передачи.
- «Барселона» идет в чемпионате Испании 12-й.
Источник: официальный сайт «Барселоны»