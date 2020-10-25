Коутиньо травмировался. Матч с «Ювентусом» – через три дня

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил травму. Об этом сообщил сам клуб, уточнив, что проблема с двуглавой мышцей левого бедра. Срок восстановления не анонсируется.

Накануне бразилец полностью провел матч седьмого тура Примеры против «Реала» (1:3).