Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Коутиньо травмировался. Матч с «Ювентусом» – через три дня

25 октября 2020, 16:48
4

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил травму. Об этом сообщил сам клуб, уточнив, что проблема с двуглавой мышцей левого бедра. Срок восстановления не анонсируется.

Накануне бразилец полностью провел матч седьмого тура Примеры против «Реала» (1:3).

  • 28 октября «Барселона» сыграет в Лиге чемпионов с «Ювентусом».
  • В текущем сезоне Примеры Коутиньо провел пять матчей, забил гол, сделал две результативные передачи.
  • «Барселона» идет в чемпионате Испании 12-й.

Источник: официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Лига чемпионов Ювентус Барселона Коутиньо Филиппе
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1603643057
ну вот у барсы еще одна потеря, скоро пожалеют что суареса выперли
Ответить
portero
1603650012
Реалу не забил(когда должен был) еще и сломался...
Ответить
zigbert
1603722755
У Ювентуса потери не менее важные, так что надо играть.
Ответить
Главные новости
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера из РПЛ, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
4
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
1
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
4
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
3
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
2
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
5
Все новости
Все новости
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отправил в аренду экс-игрока «МЮ»
11:47
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
Вчера, 17:09
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
Вчера, 15:50
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
Вчера, 14:25
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
Вчера, 13:55
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
Вчера, 10:33
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
23 августа
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»
23 августа
1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
23 августа
ФотоВинисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»
23 августа
Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»
23 августа
2
Моуринью оценил первую победу «Реала» под своим руководством
23 августа
1
Примера. «Реал» на 90-й минуте вырвал победу над «Эспаньолом» (2:1) благодаря голу летнего новичка
23 августа
5
Фото«Ливерпуль» отдал в аренду защитника с российскими корнями
22 августа
Моуринью рассказал, как работает с Винисиусом
22 августа
Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в 1-м матче нового сезона
22 августа
3
Фото«Барселона» продала воспитанника за 12 миллионов с опцией обратного выкупа за 60 миллионов
21 августа
«Барселона» подпишет еще одного вратаря
21 августа
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
21 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+