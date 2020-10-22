Кокорин: «Народ почему-то думает, что футболисты содержатся на их налоги. Это стереотип»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин считает, что общественность заблуждается, думая, что высокие зарплаты российских футболистов финансируются за счет государственного бюджета.

– Ты любил выкладывать фото у дорогой тачки, ты купил кучу дорогих автомобилей, нарядов с логотипами. Ты не думал, что люди будут тебе завидовать, что это будет вызывать ненависть?

– Я не думал, но мне об этом говорили. У меня менталитет более европейский. Там отношение... Посмотри на черных рэперов, что они выставляют. Представляешь, что в России выставит? Это же будет ужас вообще.

Я же это делаю, когда есть настроение. Я проснулся – сфоткался с Lamborghini. Я это сделал не для того, чтобы... Это моя машина. Я ее купил, она у меня есть. я же не показываю чего-то, что у меня нет.

– Мне кажется, что к футболистам особенно пристальное внимание, особенно к их зарплатам, образу жизни. Почему?

– Народ почему-то думает, что на налоги, которые они платят, содержимся мы. «Мы вот платим налоги, а ребятам платят такие зарплаты». Я также плачу налоги, и они у меня суперогромные. Если взять всю мою историю и посчитать, будет приличная сумма.

Это стереотип, который сложился, что мы содержимся на их деньги. Если сравнить нас с ребятами из хороших клубов, сборных... Взять того же Неймара – он получает 40 миллионов. Это 3 миллиона евро в месяц. Никто не говорит, что мы на его уровне, поэтому мы получаем в 10 раз меньше.

– Ты правильно сказал, на западе другой менталитет, они уважают тех, кто успешен, кто много зарабатывает. А у нас в стране таких не любят.

– У нас вообще не любят. Я смотрю на Абрамовича, у него три лодки по 200 метров. Я смотрю на него и им восхищаюсь. Неважно, где он заработал эти деньги, мне он нравится, он мне импонирует. А у нас наоборот. Никто не хочет сказать, что, наверное, ему тяжело было.