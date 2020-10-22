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  • Кокорин: «Народ почему-то думает, что футболисты содержатся на их налоги. Это стереотип»

Кокорин: «Народ почему-то думает, что футболисты содержатся на их налоги. Это стереотип»

22 октября 2020, 12:28
46

Форвард «Спартака» Александр Кокорин считает, что общественность заблуждается, думая, что высокие зарплаты российских футболистов финансируются за счет государственного бюджета.

– Ты любил выкладывать фото у дорогой тачки, ты купил кучу дорогих автомобилей, нарядов с логотипами. Ты не думал, что люди будут тебе завидовать, что это будет вызывать ненависть?

– Я не думал, но мне об этом говорили. У меня менталитет более европейский. Там отношение... Посмотри на черных рэперов, что они выставляют. Представляешь, что в России выставит? Это же будет ужас вообще.

Я же это делаю, когда есть настроение. Я проснулся – сфоткался с Lamborghini. Я это сделал не для того, чтобы... Это моя машина. Я ее купил, она у меня есть. я же не показываю чего-то, что у меня нет.

– Мне кажется, что к футболистам особенно пристальное внимание, особенно к их зарплатам, образу жизни. Почему?

– Народ почему-то думает, что на налоги, которые они платят, содержимся мы. «Мы вот платим налоги, а ребятам платят такие зарплаты». Я также плачу налоги, и они у меня суперогромные. Если взять всю мою историю и посчитать, будет приличная сумма.

Это стереотип, который сложился, что мы содержимся на их деньги. Если сравнить нас с ребятами из хороших клубов, сборных... Взять того же Неймара – он получает 40 миллионов. Это 3 миллиона евро в месяц. Никто не говорит, что мы на его уровне, поэтому мы получаем в 10 раз меньше.

– Ты правильно сказал, на западе другой менталитет, они уважают тех, кто успешен, кто много зарабатывает. А у нас в стране таких не любят.

– У нас вообще не любят. Я смотрю на Абрамовича, у него три лодки по 200 метров. Я смотрю на него и им восхищаюсь. Неважно, где он заработал эти деньги, мне он нравится, он мне импонирует. А у нас наоборот. Никто не хочет сказать, что, наверное, ему тяжело было.

Источник: Ютуб-канал «PeopleTalk TV»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр
Комментарии (46)
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Октавиус
1603359789
про европейский менталитет просто порвало - чего ж тогда в "Спартак пошёл на 3 ляма, а не в ту же "Рому" поближе к менталитету?
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NewLife
1603360623
Доктор экономических наук, профессор Кокоша несет ахинею, чтобы оправдать свое незаслуженное благосостояние. Почти всем клубам доплачивает бюджет в том или ином виде - напрямую или через гос компании. А он, идиот, даже не понимает, что ламбургини частично куплена на народные деньги. Конечно, не его вина, что у нас исчезает частный сектор, и спорт давно уже во власти чиновников. Но надо быть тупым на уровне аларма, чтобы сравнивать себя с Неймаром и не знать, что ПСЖ это частный клуб.
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nominum
1603362142
Смутное желание стукнуть Кокорина стулом по безмозглому менталитету.
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Viper for CSKA
1603363175
"наверное, ему было тяжело". Ну да, прихватизация наследия, построенного всем народом, группой лиц - занятие тяжёлое. Примерно такое же как и мяч по траве за миллионы пинать. Особенно в нашем болоте.
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опус 2
1603363315
Дураком ты Саня был ,дураком и остался ! Зачем рот свой поганый (европейско - менталитетный )без нужды открываешь !?
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slavа0508
1603363396
Вот это тупость,,,а на чьи они налоги содержаться???Да Краснодар,ЦСКА,Спартак частные клубы и к ним вопросов нет,,,но остальные 13 клубов живут за счёт госбюджета(а это всё вместе и налоги и нефть и газ общая копилка),,,так что да основная часть футболистов жирует на наши налоги или на то что государство могло бы пустить на социалку а пустило на миллионные получки футболистам причём футболистам так себе,,,,возьми того же Кокорина получает миллионы а играть даже против Енисея не смог ,где парни в 20 раз 30 раз получают меньше,,,,А вообще по хорошему наш футбол если он профессиональный должен жить полностью за свой счёт что заработали то и получили как во всём мире,,,,,,Так я живу что заработал то и съел и так основная масса наших граждан живёт,,,
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CSKA471
1603363399
Теперь уважения вообще на 0 к тебе!!! Глупый мальчишка
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slavа0508
1603363747
Не когда Кокорина особо не считал разумным человеком,но сегодня он пробил дно,,,это тупое быдло а не человек,,,,,а как игрок давно кончился вчера он показал кто он,даже против игроков из ПФЛ он ноль,,,,
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DOCTOR PENALTY
1603364993
Дебил из Валуек. Обидно за любимый клуб Спартак, что испачкался об такого поганца.
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alp
1603366419
блэт.... у него башка штобы он в нее ел, а не говорил.....
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