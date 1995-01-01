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    Кокорин: «Народ почему-то думает, что футболисты содержатся на их налоги. Это стереотип»

    Форвард «Спартака» Александр Кокорин считает, что общественность заблуждается, думая, что высокие зарплаты российских футболистов финансируются за счет государственного бюджета.

    – Ты любил выкладывать фото у дорогой тачки, ты купил кучу дорогих автомобилей, нарядов с логотипами. Ты не думал, что люди будут тебе завидовать, что это будет вызывать ненависть?

    – Я не думал, но мне об этом говорили. У меня менталитет более европейский. Там отношение... Посмотри на черных рэперов, что они выставляют. Представляешь, что в России выставит? Это же будет ужас вообще.

    Я же это делаю, когда есть настроение. Я проснулся – сфоткался с Lamborghini. Я это сделал не для того, чтобы... Это моя машина. Я ее купил, она у меня есть. я же не показываю чего-то, что у меня нет.

    – Мне кажется, что к футболистам особенно пристальное внимание, особенно к их зарплатам, образу жизни. Почему?

    – Народ почему-то думает, что на налоги, которые они платят, содержимся мы. «Мы вот платим налоги, а ребятам платят такие зарплаты». Я также плачу налоги, и они у меня суперогромные. Если взять всю мою историю и посчитать, будет приличная сумма.

    Это стереотип, который сложился, что мы содержимся на их деньги. Если сравнить нас с ребятами из хороших клубов, сборных... Взять того же Неймара – он получает 40 миллионов. Это 3 миллиона евро в месяц. Никто не говорит, что мы на его уровне, поэтому мы получаем в 10 раз меньше.

    – Ты правильно сказал, на западе другой менталитет, они уважают тех, кто успешен, кто много зарабатывает. А у нас в стране таких не любят.

    – У нас вообще не любят. Я смотрю на Абрамовича, у него три лодки по 200 метров. Я смотрю на него и им восхищаюсь. Неважно, где он заработал эти деньги, мне он нравится, он мне импонирует. А у нас наоборот. Никто не хочет сказать, что, наверное, ему тяжело было.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «PeopleTalk TV»

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии37
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      Рейтинг: +9466

      alarm 12 минут назад

      хряки, теперь кокорин - ваша проблема. ахах! позор рылам!

      0
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      Рейтинг: +5394

      Владислав Vlad 13 минут назад

      Глупые вопросы - глупые ответы.
      Госбюджет состоит не только из налогов, которые платят граждане.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4998

      Рубинище 14 минут назад

      Всё с ним ясно. тук-тук..-войдите .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18605

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Дебил из Валуек. Обидно за любимый клуб Спартак, что испачкался об такого поганца.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +194

      dva064 29 минут назад

      Взорвал парень интернет своей тупостью,,,,,,,

      3
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      Рейтинг: +112

      Рыжий бес 30 минут назад

      Вот зачем этого игрока даже не игрока а игрочишка как сказал бы Дзюба,взяли в команду,,,,ну полный ноль,прошло уже почти пол сезона а он ещё не провёл не одного нормального матча,,,кпд ноль,,,,получка одна из самых высоких в лиги,,,,,что это за бред,,,,

      1
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      Рейтинг: +3141

      serppion 33 минуты назад

      Гаденыш!

      2
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      Рейтинг: +14990

      slavutiq70 37 минут назад

      Не когда Кокорина особо не считал разумным человеком,но сегодня он пробил дно,,,это тупое быдло а не человек,,,,,а как игрок давно кончился вчера он показал кто он,даже против игроков из ПФЛ он ноль,,,,

      6
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      Рейтинг: +14847

      silver29 40 минут назад

      Вчера кокорин показал свой КПД=огромная зарплата в матче с соперниками и далеко не против Неймара (((

      3
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      Рейтинг: +1312

      CSKA471 43 минуты назад

      Теперь уважения вообще на 0 к тебе!!!
      Глупый мальчишка

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