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    Семак: «Не понимаю тех, кто утверждает, что «Зенит» должен побеждать в группе ЛЧ»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конкуренции российских клубов с европейскими в Лиге чемпионов.

    «Чемпионат России за год изменился несильно. Я бы не назвал уровень нашего футбола катастрофичным. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов мы до последнего боролись за выход из группы. В матче с «Бенфикой» среди прочего сказалось отсутствие нескольких ведущих игроков, плюс удаление повлияло на ход встречи.

    Действительно ли Лига чемпионов основной показатель уровня клубного футбола? Да, конечно. Как все знают, Россия в Лиге чемпионов представлена тремя командами. Но ни про одну из них нельзя сказать, что она обязана выходить в плей-офф. Конкурировать на равных с клубами, которые годами выступают в этом турнире и у которых сильнее составы, сложновато. Причин здесь несколько, какой-то одной выделить не могу. Я просто не понимаю тех, кто утверждает, что мы непременно должны побеждать в группе. Сложно сказать, на чем основаны такие суждения.

    Взять, к примеру, прошлый год, когда «Локомотив» попал в группу с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Многие полагали, что уж немцев-то «железнодорожники» должны опередить в борьбе за третье место. Но «Байер» — одна из ведущих команд Бундеслиги. Посмотрите на еe состав в прошлом году, и всe станет ясно. Мы слабее в нескольких компонентах. Плюс на нас негативно воздействует эффект лимита, чего нет во многих европейских первенствах. В том же «Брюгге» пять-шесть бельгийцев, остальные — легионеры. В этом плане у них больше свободы, а значит и преимущества. Там действуют исключительно спортивные принципы: кто сильнее, тот и играет», – сказал Семак.

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    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии25
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      Рейтинг: +333

      Землякруглая 11 минут назад

      Эх. Семаколюба Семёновны на вас нет. Критиканы... Ужо бы вам он ответил.

      0
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      Рейтинг: +14658

      silver29 14 минут назад

      По поводу спортивного принципа у них это он в яблочко, именно спортивный, а не административный как в РПЛ где газпром расставил своих лайкеров (((.

      0
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      Рейтинг: +1626

      ФК Пупсик 21 минуту назад

      Играя в нашем чемпионате трудно конкурировать с европейскими командами.

      0
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      Рейтинг: +14658

      silver29 > ФК Пупсик 14 минут назад

      Да ладно, а как же шлюба ? он же лучший )))

      0
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      Рейтинг: +42467

      portero 27 минут назад

      Сергей Богданович самое слабое звено в Зените.....

      1
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      Рейтинг: +1678

      ААМ 28 минут назад

      С таким настроением нечего лезть в ЛЧ Семаку.

      1
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      Рейтинг: +1381

      Oldtrafford83 34 минуты назад

      О, отмазы посыпались ещё до начала турнира))

      -1
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      Рейтинг: +10642

      Cules2013 34 минуты назад

      Нет, не обязаны побеждать, но и не должны быть на 4-месте, как это у нас зачастую бывает. Группа у Зенита такая, что второе место можно брать.
      Но самое главное - это качество игры. Столько бабла тратится на игроков, а выхлоп какой? Да такой же, как у ЦСКА по сути, а там вложений намного меньше.

      1
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      Рейтинг: +1626

      ФК Пупсик > Cules2013 21 минуту назад

      Третьего места как раз не надо, 2 или 4.

      0
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      Рейтинг: +1853

      Бомбардиръ 42 минуты назад

      Противно слушать этого тренера, пессимизмом от него попахивает.

      0
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      Рейтинг: +2721

      mamba9090909 45 минут назад

      В ГРУППЕ? В группе да. А вот дальше, как Бог даст.))

      0
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      Рейтинг: +761

      O-Z 48 минут назад

      Не переживай Серёжа, газпром всё сделает если хватит.

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