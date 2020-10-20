Семак: «Не понимаю тех, кто утверждает, что «Зенит» должен побеждать в группе ЛЧ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конкуренции российских клубов с европейскими в Лиге чемпионов.

«Чемпионат России за год изменился несильно. Я бы не назвал уровень нашего футбола катастрофичным. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов мы до последнего боролись за выход из группы. В матче с «Бенфикой» среди прочего сказалось отсутствие нескольких ведущих игроков, плюс удаление повлияло на ход встречи.

Действительно ли Лига чемпионов основной показатель уровня клубного футбола? Да, конечно. Как все знают, Россия в Лиге чемпионов представлена тремя командами. Но ни про одну из них нельзя сказать, что она обязана выходить в плей-офф. Конкурировать на равных с клубами, которые годами выступают в этом турнире и у которых сильнее составы, сложновато. Причин здесь несколько, какой-то одной выделить не могу. Я просто не понимаю тех, кто утверждает, что мы непременно должны побеждать в группе. Сложно сказать, на чем основаны такие суждения.

Взять, к примеру, прошлый год, когда «Локомотив» попал в группу с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Многие полагали, что уж немцев-то «железнодорожники» должны опередить в борьбе за третье место. Но «Байер» — одна из ведущих команд Бундеслиги. Посмотрите на еe состав в прошлом году, и всe станет ясно. Мы слабее в нескольких компонентах. Плюс на нас негативно воздействует эффект лимита, чего нет во многих европейских первенствах. В том же «Брюгге» пять-шесть бельгийцев, остальные — легионеры. В этом плане у них больше свободы, а значит и преимущества. Там действуют исключительно спортивные принципы: кто сильнее, тот и играет», – сказал Семак.