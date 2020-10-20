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  • Семак: «Не понимаю тех, кто утверждает, что «Зенит» должен побеждать в группе ЛЧ»

Семак: «Не понимаю тех, кто утверждает, что «Зенит» должен побеждать в группе ЛЧ»

20 октября 2020, 16:57
39

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конкуренции российских клубов с европейскими в Лиге чемпионов.

«Чемпионат России за год изменился несильно. Я бы не назвал уровень нашего футбола катастрофичным. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов мы до последнего боролись за выход из группы. В матче с «Бенфикой» среди прочего сказалось отсутствие нескольких ведущих игроков, плюс удаление повлияло на ход встречи.

Действительно ли Лига чемпионов основной показатель уровня клубного футбола? Да, конечно. Как все знают, Россия в Лиге чемпионов представлена тремя командами. Но ни про одну из них нельзя сказать, что она обязана выходить в плей-офф. Конкурировать на равных с клубами, которые годами выступают в этом турнире и у которых сильнее составы, сложновато. Причин здесь несколько, какой-то одной выделить не могу. Я просто не понимаю тех, кто утверждает, что мы непременно должны побеждать в группе. Сложно сказать, на чем основаны такие суждения.

Взять, к примеру, прошлый год, когда «Локомотив» попал в группу с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Многие полагали, что уж немцев-то «железнодорожники» должны опередить в борьбе за третье место. Но «Байер» — одна из ведущих команд Бундеслиги. Посмотрите на еe состав в прошлом году, и всe станет ясно. Мы слабее в нескольких компонентах. Плюс на нас негативно воздействует эффект лимита, чего нет во многих европейских первенствах. В том же «Брюгге» пять-шесть бельгийцев, остальные — легионеры. В этом плане у них больше свободы, а значит и преимущества. Там действуют исключительно спортивные принципы: кто сильнее, тот и играет», – сказал Семак.

Источник: «Российская газета»
Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (39)
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FanatSerj
1603202632
Это у тебя ещё легионеры есть, а Усатый вообще только паспортистами обходится ))) Так что харе ныть, давайте показывайте на что ушло народное достояние ))
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Рубинище
1603203262
одно и тоже нытьё перед евро кубками - с таким тренером ничего не светит. желание смотреть отбивает.
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CSKA57
1603204326
Все правильно Сергей Богданович! Еще поспорьте с командой, что она займет последнее место в группе. Как Карпин!
Ответить
порт
1603204519
Мазутные то конечно наводят шороху каждый год в ЛЧ.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1603205597
Сергей Богданович вам не стыдно такое говорит Мы не должны, а обязаны выйти из этой группы
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Cules2013
1603206440
Нет, не обязаны побеждать, но и не должны быть на 4-месте, как это у нас зачастую бывает. Группа у Зенита такая, что второе место можно брать. Но самое главное - это качество игры. Столько бабла тратится на игроков, а выхлоп какой? Да такой же, как у ЦСКА по сути, а там вложений намного меньше.
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Oldtrafford83
1603206453
О, отмазы посыпались ещё до начала турнира))
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САДЫЧОК
1603209376
Семак: «Не понимаю... Тогда ,ты на хрен не нужен !
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ROSTOV SUPER
1603211708
" Мы слабее в нескольких компонентах " . А какого тогда хрена вы колченогие бабла получаете больше тех , кого вы слабее ?
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УхоГорлоНос
1603212440
Вопросов не было бы, если бы и траты у Зенита были соответствующие. А то как выкинуть 40 лямов за трансфер - тут мы европейцы, а как играть в лч достойно, так мы не обязаны и навесы на Дзюбу, вот и вся тактика
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