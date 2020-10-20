Михаил Кержаков: «На этот раз «Зениту» надо выходить из группы Лиги чемпионов»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что в этом сезоне петербургской команде нужно выйти из группы Лиги чемпионов.

— Если сравнить нынешнюю группу с прошлогодней, какая сильнее?

— Мне кажется, они примерно одинаковые. В прошлом сезоне многие говорили, что наша группа — самая слабая, а потом две команды из нее дошли до полуфинала. Тем этот турнир и прекрасен — здесь все команды играют на пределе возможностей.

— Какие главные выводы вы сделали из прошлогодней лигочемпионской кампании?

— Вывод один: на этот раз из группы надо выходить, – сказал Кержаков.