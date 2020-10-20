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    Михаил Кержаков: «На этот раз «Зениту» надо выходить из группы Лиги чемпионов»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что в этом сезоне петербургской команде нужно выйти из группы Лиги чемпионов.

    — Если сравнить нынешнюю группу с прошлогодней, какая сильнее?

    — Мне кажется, они примерно одинаковые. В прошлом сезоне многие говорили, что наша группа — самая слабая, а потом две команды из нее дошли до полуфинала. Тем этот турнир и прекрасен — здесь все команды играют на пределе возможностей.

    — Какие главные выводы вы сделали из прошлогодней лигочемпионской кампании?

    — Вывод один: на этот раз из группы надо выходить, – сказал Кержаков.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1882

      Boeung777 16 минут назад

      Да ладно...?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8744

      paracetamol 45 минут назад

      Миша, держи ворота на запоре!

      0
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