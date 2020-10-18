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    Ибрагимович: «Если бы у меня был уровень физподготовки десятилетней давности, никто бы меня не остановил. Хотя и так не могут»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оценил уровень своей игры в текущем сезоне.

    «Я знаю свой уровень. После травмы я уехал в Америку, чтобы почувствовать себя живым. Я сказал Жозе Моуринью, что не готов и не хочу быть разочарованием, поэтому поехал в США. Мино Райола сказал мне вернуться в Европу, сказал, что я нужен Милану, поэтому я приехал.

    Сейчас я чувствую себя более совершенным игроком, чем десять лет назад. Если бы у меня был уровень физической подготовки, который я демонстрировал тогда, меня бы никто не остановил. Хотя они и так не могут», – заявил Ибрагимович.

    • В этом сезоне Серии А 39-летний швед забил четыре мяча в двух играх.
    • «Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.

    Источник: Football Italia

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    18.10.2020 23:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +482

      Снег 20 октября 2020, 11:48

      Ибра - красава! В таком возрасте убегаешь и забиваешь... Тебя и сейчас весь футбольный бомонд боится: ты же после матча можешь спарринг предложить, а тхэквондо владеешь прилично.

      0
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 19 октября 2020, 09:23

      Ибряяяhимь великий футболист, в любом смысле сказанного.

      2
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      Рейтинг: +218

      Pangolin 19 октября 2020, 09:01

      Ибра красавчег!

      3
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      Рейтинг: +4

      leshhowwale 19 октября 2020, 08:22

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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 19 октября 2020, 07:58

      Куда бы Ибра не приходил-нигде не проваливался.везде давал весомый результат .он давно уже всем все доказал.ну,а то,что скромность никогда его не украшала,это факт,с которым не так трудно примириться.

      5
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      Рейтинг: +2209

      Dr.Metal 19 октября 2020, 07:21

      Говорит он действительно много и даже в сборной Швеции его откровенно говоря не любили за это. Однако результат у него отличный, поэтому, наверное имеет право

      3
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 19 октября 2020, 01:58

      Мистер самоуверенность. Даже Криштиану скромнее говорит. Ну как говорится "каждому своё". Ибра всё равно молодец.

      3
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