Ибрагимович: «Если бы у меня был уровень физподготовки десятилетней давности, никто бы меня не остановил. Хотя и так не могут»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оценил уровень своей игры в текущем сезоне.

«Я знаю свой уровень. После травмы я уехал в Америку, чтобы почувствовать себя живым. Я сказал Жозе Моуринью, что не готов и не хочу быть разочарованием, поэтому поехал в США. Мино Райола сказал мне вернуться в Европу, сказал, что я нужен Милану, поэтому я приехал.

Сейчас я чувствую себя более совершенным игроком, чем десять лет назад. Если бы у меня был уровень физической подготовки, который я демонстрировал тогда, меня бы никто не остановил. Хотя они и так не могут», – заявил Ибрагимович.