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  • Ибрагимович: «Если бы у меня был уровень физподготовки десятилетней давности, никто бы меня не остановил. Хотя и так не могут»

Ибрагимович: «Если бы у меня был уровень физподготовки десятилетней давности, никто бы меня не остановил. Хотя и так не могут»

18 октября 2020, 23:48
6

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оценил уровень своей игры в текущем сезоне.

«Я знаю свой уровень. После травмы я уехал в Америку, чтобы почувствовать себя живым. Я сказал Жозе Моуринью, что не готов и не хочу быть разочарованием, поэтому поехал в США. Мино Райола сказал мне вернуться в Европу, сказал, что я нужен Милану, поэтому я приехал.

Сейчас я чувствую себя более совершенным игроком, чем десять лет назад. Если бы у меня был уровень физической подготовки, который я демонстрировал тогда, меня бы никто не остановил. Хотя они и так не могут», – заявил Ибрагимович.

  • В этом сезоне Серии А 39-летний швед забил четыре мяча в двух играх.
  • «Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (6)
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Dr.Metal
1603081313
Говорит он действительно много и даже в сборной Швеции его откровенно говоря не любили за это. Однако результат у него отличный, поэтому, наверное имеет право
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Vladarg
1603083529
Куда бы Ибра не приходил-нигде не проваливался.везде давал весомый результат .он давно уже всем все доказал.ну,а то,что скромность никогда его не украшала,это факт,с которым не так трудно примириться.
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leshhowwale
1603084948
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Pangolin
1603087273
Ибра красавчег!
Ответить
anjaneri
1603088638
Ибряяяhимь великий футболист, в любом смысле сказанного.
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Снег
1603183685
Ибра - красава! В таком возрасте убегаешь и забиваешь... Тебя и сейчас весь футбольный бомонд боится: ты же после матча можешь спарринг предложить, а тхэквондо владеешь прилично.
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