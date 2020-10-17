Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Минспорт МО: «Спорный пенальти сломал «Химкам» игру в матче со «Спартаком»

Минспорт МО: «Спорный пенальти сломал «Химкам» игру в матче со «Спартаком»

17 октября 2020, 22:40
27

Роман Терюшков, министр спорта Московской области, прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком» (2:3). Химчане вели по ходу встречи.

«Бились, боролись. Немного не хватило... Ребята заслуживают уважения. Молодцы. По-моему, пенальти был довольно спорный. Но судья посмотрел VAR, принял вот такое решение. Что ж... Этот 11-метровый сломал нам игру. Это 100 процентов. Ведь в первом тайме и в начале второго у «Спартака» шансов-то не было. Потом, да, мы сели, пропустили еще два мяча. Однако все равно не сдались. В концовке Брайан Идову мог свести матч к ничьей», – считает чиновник.

  • «Химки» только благодаря дополнительным показателям не идут в зоне вылета.
  • «Спартак» делит лидерство РПЛ.
  • Терюшков летом говорил, что «Химки» в РПЛ в текущем сезоне выступать не будут.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СвинкаСправедливости
1602964348
В первом тайме должны были получить ещё один, там вас простили. Пенальти по делу.
Ответить
JTherry
1602967121
надо было Левникову ставить два пенальти, в первом случае - за рывок Логашова майки Понсе и срыв атаки, судью подставили судьи на ВАР, пенальти 100%-ный, а во втором - на Понсе снова "отличился" Логашов, ногой заехав ему по лицу в штрафной (опасная игра)... Терюшков - не знаешь правил, лучше молчи, за умного сойдешь...
Ответить
n1hat
1602967660
А то что вам засчитали гол после ошибочного аута, не считается? В европе такой гол 100% отменили бы, а наши кроты даже не посмотрели...
Ответить
De_Frenki
1602967913
да ты посмотрите на каком уровне голова у Секеля Понсе была...пеналь чистой воды липовый.Поставь такой партаку вони было бы на весь день.Фу быть такими Федунами
Ответить
Томик
1602968793
Да не смешите мои тапки. Сломал он... Защитник своими действиями заработал два пенальти, но добрый судья поставил один.
Ответить
ivany4
1602971288
Левников еще в Питере получил указания от газпрема как надо судить. Вот он в первом тайме и выполнял заказ. Потом одумался, и начал судить по правилам. А вы что, серьезно думали что Химки так хорошо играют?))
Ответить
lordmrv
1602971687
Боже, как смешно звучит - Министр спорта Московской области! А можно министров в моём селе назначить и их мнение спрашивать? А так - какой министр, такое и мнение)))
Ответить
Рыжий бес
1603000374
Не хотел не чего писать про судейство,,,,но вынудили если кто и пострадал от судейства в этом матче то только Спартак,,,В первом тайме Понсе просто в наглую завали и тишина даже ВАР не пошёл смотреть,,,а второй уже просто не мог не назначить,два не назначенных было бы сродни двум левым в матче с Сочи,,,,,
Ответить
aleks 265814
1603000552
Да судья все время свистел против Спартака .Всякие френки не визжите , второй гол нельзя было засчитывать, аут был в пользу Спартака там только слепой бы не увидел. И этот второй гол немного подпортил игру Спартака
Ответить
aleks 265814
1603015237
А чего это бараны запели .Удар ногой в голову это нормально ,за это пенальти не дают?Зато когда игроку зенита пальчиком погладили по лицу сразу вмешивается вар и пенальти и все бараны молчат .Нормальный судья химкам дал бы два пенальти и счет был разгромным и почему бараны молчат, когда судья не правильно показывает аут и вар молчит( в европе такой номер не прошел бы) и засчитывают гол
Ответить
Главные новости
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
1
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
4
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Все новости
Все новости
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
6
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
12
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
3
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
5
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+