Минспорт МО: «Спорный пенальти сломал «Химкам» игру в матче со «Спартаком»

Роман Терюшков, министр спорта Московской области, прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком» (2:3). Химчане вели по ходу встречи.

«Бились, боролись. Немного не хватило... Ребята заслуживают уважения. Молодцы. По-моему, пенальти был довольно спорный. Но судья посмотрел VAR, принял вот такое решение. Что ж... Этот 11-метровый сломал нам игру. Это 100 процентов. Ведь в первом тайме и в начале второго у «Спартака» шансов-то не было. Потом, да, мы сели, пропустили еще два мяча. Однако все равно не сдались. В концовке Брайан Идову мог свести матч к ничьей», – считает чиновник.