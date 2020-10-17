Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Минспорт МО: «Спорный пенальти сломал «Химкам» игру в матче со «Спартаком»

    Роман Терюшков, министр спорта Московской области, прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком» (2:3). Химчане вели по ходу встречи.

    «Бились, боролись. Немного не хватило... Ребята заслуживают уважения. Молодцы. По-моему, пенальти был довольно спорный. Но судья посмотрел VAR, принял вот такое решение. Что ж... Этот 11-метровый сломал нам игру. Это 100 процентов. Ведь в первом тайме и в начале второго у «Спартака» шансов-то не было. Потом, да, мы сели, пропустили еще два мяча. Однако все равно не сдались. В концовке Брайан Идову мог свести матч к ничьей», – считает чиновник.

    • «Химки» только благодаря дополнительным показателям не идут в зоне вылета.
    • «Спартак» делит лидерство РПЛ.
    • Терюшков летом говорил, что «Химки» в РПЛ в текущем сезоне выступать не будут.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2020 22:40
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2228

      Genz 1 минуту назад

      Химик пытался коленом пробить насквозь Понсе. Хорошо,что Понсе - терминатор и все внутри зажило. Судейка в наушник всё видел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4336

      Томик 5 минут назад

      Да не смешите мои тапки. Сломал он... Защитник своими действиями заработал два пенальти, но добрый судья поставил один.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      De_Frenki 19 минут назад

      да ты посмотрите на каком уровне голова у Секеля Понсе была...пеналь чистой воды липовый.Поставь такой партаку вони было бы на весь день.Фу быть такими Федунами

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4336

      Томик > De_Frenki 3 минуты назад

      А на каком? Разъясните нам, пожалуйста. А то мы не видим нихрена. А у Вас зрение как у орла и Вы имеете допуск к правильной трактовке правил. Так разъясните нам сирым. Без "фу" только. Не нюхайте где пахнет, что за привычка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      n1hat 24 минуты назад

      А то что вам засчитали гол после ошибочного аута, не считается? В европе такой гол 100% отменили бы, а наши кроты даже не посмотрели...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7910

      JTherry 33 минуты назад

      надо было Левникову ставить два пенальти, в первом случае - за рывок Логашова майки Понсе и срыв атаки, судью подставили судьи на ВАР, пенальти 100%-ный, а во втором - на Понсе снова "отличился" Логашов, ногой заехав ему по лицу в штрафной (опасная игра)... Терюшков - не знаешь правил, лучше молчи, за умного сойдешь...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4023

      Давид59 44 минуты назад

      Судья в перерыве понимает, что ошибся, не дав пенальти и потом "придумывает" его во втором. Мда. Прецедент не очень

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1512

      Aston > Давид59 21 минуту назад

      Синебот,иди проспись,пора уже прекратить отмечать победу над отсосами,которых вы породили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2228

      Genz 50 минут назад

      Контакт Понсе с поднятой ногой химчанина был. War смотрели увеличенный в размере кадр.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1342

      kvm 1 час назад

      министр-нытик

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1792

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      В первом тайме должны были получить ещё один, там вас простили. Пенальти по делу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +96

      аларм дубль2 > СвинкаСправедливости 53 минуты назад

      первый справедливости ради был явный!второй ?первый был справедливее!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79890
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru