Газизов: «Такие победы, как над «Химками», дорогого стоят. Перед матчем всем говорил, что Кокорин забьет»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил исход матча 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2). По ходу встречи москвичи уступали.

«Первый тайм был не очень. Потом раскачались, было преимущество. Прилично провели второй тайм, но расслабились в конце, получили нервную концовку. Но всех — с победой, такие победы дорогого стоят.

Александр Кокорин забил, и я не сомневался. Когда ехал на матч, всем говорил, что он сегодня забьeт.

Виктор Мозес месяц не тренировался. В такую игру тяжело входить, не каждый сможет. При этом были и хорошие моменты. Думаю, ребятам с ним было интересно сегодня. Всe впереди», – убежден Газизов.