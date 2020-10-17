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    Газизов: «Такие победы, как над «Химками», дорогого стоят. Перед матчем всем говорил, что Кокорин забьет»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил исход матча 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2). По ходу встречи москвичи уступали.

    «Первый тайм был не очень. Потом раскачались, было преимущество. Прилично провели второй тайм, но расслабились в конце, получили нервную концовку. Но всех — с победой, такие победы дорогого стоят.

    Александр Кокорин забил, и я не сомневался. Когда ехал на матч, всем говорил, что он сегодня забьeт.

    Виктор Мозес месяц не тренировался. В такую игру тяжело входить, не каждый сможет. При этом были и хорошие моменты. Думаю, ребятам с ним было интересно сегодня. Всe впереди», – убежден Газизов.

    • «Спартак» делит лидерство РПЛ.
    • «Химки» лишь засчет дополнительных показателей не идут в зоне вылета.
    • Мозеса арендовали у «Челси» на этой неделе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.10.2020 22:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3916

      NewLife 40 секунд назад

      Забери своего Кокорина и вали обратно в Уфу.

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