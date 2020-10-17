Гилерме, Рыбус и Смолов – в старте «Локомотива» на матч с «Уфой», Зе Луиш – в запасе

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Уфы» на очный матч 11-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Рыбус, Жемалетдинов, Крыховяк, Куликов, Миранчук, Смолов, Эдер.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Камилов, Голубев, Алибеков, Жамалетдинов.
- Матч состоится в Москве на «РЖД Арене».
- Начало – в 16:30 по московскому времени.
- По итогам десяти туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» – 15-е.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ