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    Гилерме, Рыбус и Смолов – в старте «Локомотива» на матч с «Уфой», Зе Луиш – в запасе

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Уфы» на очный матч 11-го тура РПЛ.

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Рыбус, Жемалетдинов, Крыховяк, Куликов, Миранчук, Смолов, Эдер.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Камилов, Голубев, Алибеков, Жамалетдинов.

    • Матч состоится в Москве на «РЖД Арене».
    • Начало – в 16:30 по московскому времени.
    • По итогам десяти туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» – 15-е.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      alevtinaroslow 50 минут назад

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      Рейтинг: +46

      bob2-77 2 часа назад

      вы там уху ели что ли? У Рыбуса и Гилерме корона была,а как же изоляция две недели????

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      Рейтинг: +8719

      paracetamol 2 часа назад

      Зато в Уфе новый тренер!

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