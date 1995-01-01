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    Ионов и Марков дебютируют за «Краснодар» в матче с «Рубином»; у казанцев в старте появятся Шатов и Деспотович

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Рубина» на очный матч 11-го тура РПЛ.

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников, Петров, Чернов, Сорокин, Ионов, Олссон, Кайо, Вилена, Кабелья, Марков.

    «Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев, Макаров, Самошников, Абильдгор, Хван, Деспотович.

    • Матч состоится в Краснодаре на одноименном стадионе.
    • Начало – в 16:30 по московскому времени.
    • По итогам десяти туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» – девятое.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      alevtinaroslow 50 минут назад

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      Рейтинг: +8719

      paracetamol 2 часа назад

      Быки, дави!

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      Рейтинг: +6481

      Сильвербой 2 часа назад

      Краснодар экономит силы!?

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