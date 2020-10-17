Ионов и Марков дебютируют за «Краснодар» в матче с «Рубином»; у казанцев в старте появятся Шатов и Деспотович

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Рубина» на очный матч 11-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Петров, Чернов, Сорокин, Ионов, Олссон, Кайо, Вилена, Кабелья, Марков.
«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев, Макаров, Самошников, Абильдгор, Хван, Деспотович.
- Матч состоится в Краснодаре на одноименном стадионе.
- Начало – в 16:30 по московскому времени.
- По итогам десяти туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» – девятое.
Источник: Официальный сайт РПЛ