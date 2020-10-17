Daily Mail: экс-защитник «Ливерпуля» Финнан продает медаль за победу в финале ЛЧ-2005

Бывший защитник «Ливерпуля» Стив Финнан испытывает финансовые проблемы из-за банкротства принадлежащей ему строительной компании.
По информации Daily Mail, ирландец решил заработать на продаже футболки, в которой он играл в стамбульском финале Лиги чемпионов сезона-2004/05. Также он выставил на аукцион медаль за победу в турнире и копию трофея ЛЧ.
За футболку с автографом Финнан просит 2-2,5 тысячи фунтов, за медаль – 12-15 тысяч фунтов, за копию трофея – 5-7 тысяч фунтов.
- Фулбек выступал за мерсисайдский клуб с 2003 по 2008 год.
- В финале ЛЧ-2005 «Ливерпуль» сыграл вничью с «Миланом» (3:3), уступая со счетом 0:3 после первого тайма, и победил в серии пенальти.
Источник: Daily Mail