Daily Mail: экс-защитник «Ливерпуля» Финнан продает медаль за победу в финале ЛЧ-2005

Бывший защитник «Ливерпуля» Стив Финнан испытывает финансовые проблемы из-за банкротства принадлежащей ему строительной компании.

По информации Daily Mail, ирландец решил заработать на продаже футболки, в которой он играл в стамбульском финале Лиги чемпионов сезона-2004/05. Также он выставил на аукцион медаль за победу в турнире и копию трофея ЛЧ.

За футболку с автографом Финнан просит 2-2,5 тысячи фунтов, за медаль – 12-15 тысяч фунтов, за копию трофея – 5-7 тысяч фунтов.