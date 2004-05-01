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    Daily Mail: экс-защитник «Ливерпуля» Финнан продает медаль за победу в финале ЛЧ-2005

    Бывший защитник «Ливерпуля» Стив Финнан испытывает финансовые проблемы из-за банкротства принадлежащей ему строительной компании.

    По информации Daily Mail, ирландец решил заработать на продаже футболки, в которой он играл в стамбульском финале Лиги чемпионов сезона-2004/05. Также он выставил на аукцион медаль за победу в турнире и копию трофея ЛЧ.

    За футболку с автографом Финнан просит 2-2,5 тысячи фунтов, за медаль – 12-15 тысяч фунтов, за копию трофея – 5-7 тысяч фунтов.

    • Фулбек выступал за мерсисайдский клуб с 2003 по 2008 год.
    • В финале ЛЧ-2005 «Ливерпуль» сыграл вничью с «Миланом» (3:3), уступая со счетом 0:3 после первого тайма, и победил в серии пенальти.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8676

      paracetamol 1 час назад

      Пропил все в пабах, да на бабах.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1938

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Вот это и называется..
      долгосрочным вложением..

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