Антон Миранчук: «Ничего особого о Венгрии не скажу. Предстоит непростой матч»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча с Венгрией в 4-м туре Лиге наций.

«Есть полтора дня, чтобы быть готовым к этой игре. Мы хорошо восстановились, чувствую себя отлично. Ощущаю ли себя одним из лидеров сборной, учитывая два гола в двух последних матчах? Не стал бы так говорить. Я просто выполняю установку тренера, это приносит свои плоды. Рад, что помогаю команде.

Ничего особого о Венгрии не скажу. Хорошая команда, физически готовая, естественно, все любят играть в футбол, они пытаются это делать. Не смогу выделить что-то особенное. Предстоит непростой матч, мы отдадим все силы», — сказал Миранчук.