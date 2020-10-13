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  • Антон Миранчук: «Ничего особого о Венгрии не скажу. Предстоит непростой матч»

Антон Миранчук: «Ничего особого о Венгрии не скажу. Предстоит непростой матч»

13 октября 2020, 14:50
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча с Венгрией в 4-м туре Лиге наций.

«Есть полтора дня, чтобы быть готовым к этой игре. Мы хорошо восстановились, чувствую себя отлично. Ощущаю ли себя одним из лидеров сборной, учитывая два гола в двух последних матчах? Не стал бы так говорить. Я просто выполняю установку тренера, это приносит свои плоды. Рад, что помогаю команде.

Ничего особого о Венгрии не скажу. Хорошая команда, физически готовая, естественно, все любят играть в футбол, они пытаются это делать. Не смогу выделить что-то особенное. Предстоит непростой матч, мы отдадим все силы», — сказал Миранчук.

  • Россия сыграет с Венгрией завтра, 14 октября.

Источник: «Матч ТВ»
Россия Венгрия Миранчук Антон
Комментарии (1)
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FanatSerj
1602596932
только не проедрите, ничья за радость будет по такому составу и последним играм. А дальше уже брат твой разберется ))
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