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    Антон Миранчук: «Ничего особого о Венгрии не скажу. Предстоит непростой матч»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча с Венгрией в 4-м туре Лиге наций.

    «Есть полтора дня, чтобы быть готовым к этой игре. Мы хорошо восстановились, чувствую себя отлично. Ощущаю ли себя одним из лидеров сборной, учитывая два гола в двух последних матчах? Не стал бы так говорить. Я просто выполняю установку тренера, это приносит свои плоды. Рад, что помогаю команде.

    Ничего особого о Венгрии не скажу. Хорошая команда, физически готовая, естественно, все любят играть в футбол, они пытаются это делать. Не смогу выделить что-то особенное. Предстоит непростой матч, мы отдадим все силы», — сказал Миранчук.

    • Россия сыграет с Венгрией завтра, 14 октября.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6541

      FanatSerj 36 минут назад

      только не проедрите, ничья за радость будет по такому составу и последним играм. А дальше уже брат твой разберется ))

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