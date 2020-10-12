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  • «Спартак»: «Решение суда считаем справедливым. Обжаловать не будем»

«Спартак»: «Решение суда считаем справедливым. Обжаловать не будем»

12 октября 2020, 17:04
3

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал решение суда оштрафовать клуб на 300 тысяч рублей за нарушения регламента, допущенные на матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Есть решение суда, мы будем более внимательно работать с болельщиками. Хотелось бы избежать любого наказания, но в данном случае оно справедливо. Обжаловать не будем. Запасного стадиона у нас нет, но у нас есть договоренности с «Химками». Договора нет, есть договоренность с клубом. Будем обращаться к болельщикам, потому что невозможно зайти на фанатскую трибуну и всех рассадить.

Любой человек может ошибиться. Газизов ошибся, когда сказал о 17 тысячах болельщиков на матче. Это прецедент, чтобы клубы больше обращали внимание на безопасность. Но очень тяжело добиться соблюдения дистанции. Решение ограничилось штрафом. Считаем, что это справедливо», — передает слова Фетисова Sport24.

  • Суд признал «Спартак» виновным в нарушении регламента в матче с «Зенитом».
  • Роспотребнадзор ранее подал в суд на «Спартак». Причина – нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче с «Зенитом» (1:1).

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (3)
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NewLife
1602514793
После каждого следующего матча на баклан-арене, надо писать донос в роспотребнадзор о нарушениях, пусть получат обратку и разбираются.
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derrik2000
1602515234
А зачем его обжаловать-то? Конечно и не будут. Функционирование стадиона не приостановили - и ладно. P.S. Хотел бы я посмотреть на того судью-самоубийцу, который своим решением приостановил бы работу "открывашки". Было бы как в том анекдоте, где в пять часов утра жена встала с постели и пробралась в чулан. Там она разбила молотком катушки от спиннингов, сломала о колено удочки, облила кислотой лески и поплавки, разрезала ножом резиновые сапоги. Потом она неслышно легла в кровать и нежно прижалась щекой к плечу мужа… Жить ей оставалось не более часа… ))))))))))))))
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Владислав Vlad
1602531380
Хорошо. На матче было 20 тысяч. Дистанцию не соблюдали, маски не носили. Сколько из этих 20 тысяч заболели макароной? Есть хотя бы один случай заражения болельщиков, которые из-за несоблюдения правил роспотребнадзора на стадионе, подцепили ковид-19??? У нас же всех, кто типа болен макароной спрашивают о круге общения, где мог заразиться, приглашают на тесты, кто был в контакте.... Или уже давно плюнули на это дело? Тогда вообще профилактика - ни о чём.
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