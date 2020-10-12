«Спартак»: «Решение суда считаем справедливым. Обжаловать не будем»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал решение суда оштрафовать клуб на 300 тысяч рублей за нарушения регламента, допущенные на матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Есть решение суда, мы будем более внимательно работать с болельщиками. Хотелось бы избежать любого наказания, но в данном случае оно справедливо. Обжаловать не будем. Запасного стадиона у нас нет, но у нас есть договоренности с «Химками». Договора нет, есть договоренность с клубом. Будем обращаться к болельщикам, потому что невозможно зайти на фанатскую трибуну и всех рассадить.

Любой человек может ошибиться. Газизов ошибся, когда сказал о 17 тысячах болельщиков на матче. Это прецедент, чтобы клубы больше обращали внимание на безопасность. Но очень тяжело добиться соблюдения дистанции. Решение ограничилось штрафом. Считаем, что это справедливо», — передает слова Фетисова Sport24.