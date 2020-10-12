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    «Спартак»: «Решение суда считаем справедливым. Обжаловать не будем»

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал решение суда оштрафовать клуб на 300 тысяч рублей за нарушения регламента, допущенные на матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

    «Есть решение суда, мы будем более внимательно работать с болельщиками. Хотелось бы избежать любого наказания, но в данном случае оно справедливо. Обжаловать не будем. Запасного стадиона у нас нет, но у нас есть договоренности с «Химками». Договора нет, есть договоренность с клубом. Будем обращаться к болельщикам, потому что невозможно зайти на фанатскую трибуну и всех рассадить.

    Любой человек может ошибиться. Газизов ошибся, когда сказал о 17 тысячах болельщиков на матче. Это прецедент, чтобы клубы больше обращали внимание на безопасность. Но очень тяжело добиться соблюдения дистанции. Решение ограничилось штрафом. Считаем, что это справедливо», — передает слова Фетисова Sport24.

    • Суд признал «Спартак» виновным в нарушении регламента в матче с «Зенитом».
    • Роспотребнадзор ранее подал в суд на «Спартак». Причина – нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче с «Зенитом» (1:1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12094

      derrik2000 1 час назад

      А зачем его обжаловать-то?
      Конечно и не будут.
      Функционирование стадиона не приостановили - и ладно.

      P.S. Хотел бы я посмотреть на того судью-самоубийцу, который своим решением приостановил бы работу "открывашки".

      Было бы как в том анекдоте, где в пять часов утра жена встала с постели и пробралась в чулан. Там она разбила молотком катушки от спиннингов, сломала о колено удочки, облила кислотой лески и поплавки, разрезала ножом резиновые сапоги. Потом она неслышно легла в кровать и нежно прижалась щекой к плечу мужа…
      Жить ей оставалось не более часа… ))))))))))))))

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      Рейтинг: +3783

      NewLife 1 час назад

      После каждого следующего матча на баклан-арене, надо писать донос в роспотребнадзор о нарушениях, пусть получат обратку и разбираются.

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