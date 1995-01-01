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    Медведев: «Спартак» был немного расстроен ничьей, а «Зенит» – сильно расстроен»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о результатах команды в первой трети сезона РПЛ.

    • Петербуржцы набрали в десяти турах чемпионата 21 очко.
    • Столько же баллов в активе «Спартака», который уступает лидирующему «Зениту» только по дополнительным показателям.

    – Позади треть чемпионата. Каковы промежуточные итоги для «Зенита»?

    – Мы завершили треть дистанции наверху турнирной таблицы. Правда, по дополнительным показателям. Тем не менее первое место – есть первое место. Надеюсь, мы его сохраним и после 30-го тура.

    – Вас не смущает, что «Зенит» лидирует именно по дополнительному показателю?

    – Что значит смущает? Мы же лидеры!

    – «Зенит» мог оторваться от «Спартака», если бы не упустил победу в 10-м туре на «Открытие Арене». Как оцените эту ничью?

    – Как выразился после игры Доменико Тедеско – «Спартак» немного расстроен результатом. А мы – сильно расстроены. Конечно, надо было доводить эту встречу до победы. Тем не менее мы и по игре, и по статистике имели преимущество. Да, не смогли взять три очка, но это стало поводом для серьезного анализа, который тренерский штаб уже сделал. Уверен, во второй трети сезона мы будем играть лучше.

    – В ней «Зенит» будет играть в Лиге чемпионов, «Спартак» – нет.

    – У «Зенита» действительно окажется более интенсивный график, чем у «Спартака». Некоторые полагают, что это недостаток в борьбе за чемпионство, я считаю – преимущество. «Зенит» все время будет в игровом тонусе, ему предстоит встречаться с сильными соперниками в Лиге чемпионов. Это значит, что команда готова будет отдавать все силы в каждой игре.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14860

      vka1970 20 минут назад

      Слушаю я этого Медведева и постоянно убеждаюсь, что не ту страну назвали Гондурасом.

      1
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      Рейтинг: +2071

      _Marqella_ > vka1970 3 минуты назад

      хрень какую то написал.....

      0
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      ...
      Рейтинг: +3510

      afw13 > _Marqella_ 37 секунд назад

      а что с него взять, медведев же

      0
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