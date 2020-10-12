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  • Медведев: «Спартак» был немного расстроен ничьей, а «Зенит» – сильно расстроен»

Медведев: «Спартак» был немного расстроен ничьей, а «Зенит» – сильно расстроен»

12 октября 2020, 11:28
26

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о результатах команды в первой трети сезона РПЛ.

  • Петербуржцы набрали в десяти турах чемпионата 21 очко.
  • Столько же баллов в активе «Спартака», который уступает лидирующему «Зениту» только по дополнительным показателям.

– Позади треть чемпионата. Каковы промежуточные итоги для «Зенита»?

– Мы завершили треть дистанции наверху турнирной таблицы. Правда, по дополнительным показателям. Тем не менее первое место – есть первое место. Надеюсь, мы его сохраним и после 30-го тура.

– Вас не смущает, что «Зенит» лидирует именно по дополнительному показателю?

– Что значит смущает? Мы же лидеры!

– «Зенит» мог оторваться от «Спартака», если бы не упустил победу в 10-м туре на «Открытие Арене». Как оцените эту ничью?

– Как выразился после игры Доменико Тедеско – «Спартак» немного расстроен результатом. А мы – сильно расстроены. Конечно, надо было доводить эту встречу до победы. Тем не менее мы и по игре, и по статистике имели преимущество. Да, не смогли взять три очка, но это стало поводом для серьезного анализа, который тренерский штаб уже сделал. Уверен, во второй трети сезона мы будем играть лучше.

– В ней «Зенит» будет играть в Лиге чемпионов, «Спартак» – нет.

– У «Зенита» действительно окажется более интенсивный график, чем у «Спартака». Некоторые полагают, что это недостаток в борьбе за чемпионство, я считаю – преимущество. «Зенит» все время будет в игровом тонусе, ему предстоит встречаться с сильными соперниками в Лиге чемпионов. Это значит, что команда готова будет отдавать все силы в каждой игре.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Медведев Александр
Комментарии (26)
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vka1970
1602491837
Слушаю я этого Медведева и постоянно убеждаюсь, что не ту страну назвали Гондурасом.
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JTherry
1602493157
«Зенит» все время будет в игровом тонусе..." ...все увидели в игре с Турцией "игровой тонус" дзюпы и жиркова, как их турки терзали на своих позициях... точно такой же "тонус" будет и с "сильными соперниками в Лиге чемпионов", физическая форма у вашей стареющей команды близка к "нулевой", держите удар только минут 20-30, а потом - капут...Шурик))
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Павелий
1602493715
По чему вы там были сильнее? По офсайдам (6:0), по предупреждениям (3:2), по неэффективным ударам в створ. А вот моментов, где Спартак откровенно простил Зенит, - куча. По физике тоже победа за Спартаком. Так что перестань давать интервью, пока не выучишь матчасть!
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NewLife
1602494558
Обиженный. Брысь под лавку.
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oyabun
1602494999
Как то не везет нашей стране с Медведевыми в высших эшелонах..
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nabo65
1602497164
1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика
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piligrim1986
1602497858
настолько расстроен, что приложил все усилия по закрытию стадиона Спартака?))))
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алдан2014
1602501141
Вот читаешь высказавыния Медведева ,и понимаешь,что он считает заштатный зенит ровней Реалу,на крайняк Порту.Человек в облаке,или всех за дураков держит
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Hektor 84
1602503273
А шлюба как был расстроен! И вочередной раз растерзал асмуна)))
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derrik2000
1602517311
А я-то думал, с чего ентого Медведева держали очень длительное время в банках и других подобных учреждениях? Работа там скучная, монотонная... Он в процессе освоил роль штатного клоуна без отрыва от основной работы. Ну, чтобы веселить почтеннейшую публику. Оттого и в Газпроме, а потом и в Зените оказался и теперь, находясь в должности гендира Зенита пытается рассмешить болельщиков и фанов. Только это у него как-то совсем не получается.
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