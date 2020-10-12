Медведев: «Спартак» был немного расстроен ничьей, а «Зенит» – сильно расстроен»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о результатах команды в первой трети сезона РПЛ.

Петербуржцы набрали в десяти турах чемпионата 21 очко.

Столько же баллов в активе «Спартака», который уступает лидирующему «Зениту» только по дополнительным показателям.

– Позади треть чемпионата. Каковы промежуточные итоги для «Зенита»?

– Мы завершили треть дистанции наверху турнирной таблицы. Правда, по дополнительным показателям. Тем не менее первое место – есть первое место. Надеюсь, мы его сохраним и после 30-го тура.

– Вас не смущает, что «Зенит» лидирует именно по дополнительному показателю?

– Что значит смущает? Мы же лидеры!

– «Зенит» мог оторваться от «Спартака», если бы не упустил победу в 10-м туре на «Открытие Арене». Как оцените эту ничью?

– Как выразился после игры Доменико Тедеско – «Спартак» немного расстроен результатом. А мы – сильно расстроены. Конечно, надо было доводить эту встречу до победы. Тем не менее мы и по игре, и по статистике имели преимущество. Да, не смогли взять три очка, но это стало поводом для серьезного анализа, который тренерский штаб уже сделал. Уверен, во второй трети сезона мы будем играть лучше.

– В ней «Зенит» будет играть в Лиге чемпионов, «Спартак» – нет.

– У «Зенита» действительно окажется более интенсивный график, чем у «Спартака». Некоторые полагают, что это недостаток в борьбе за чемпионство, я считаю – преимущество. «Зенит» все время будет в игровом тонусе, ему предстоит встречаться с сильными соперниками в Лиге чемпионов. Это значит, что команда готова будет отдавать все силы в каждой игре.