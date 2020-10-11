Симоне Индзаги: «Серию А нельзя останавливать, несмотря на ситуацию с коронавирусом»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги не считает, что чемпионат Италии следует приостанавливать. Ситуация в мире с коронавирусом осложняется.
«Было известно, что проблема вернется осенью. Сейчас мы более внимательны к мерам предосторожности. Нужно двигаться дальше, несмотря на ситуацию. Чемпионат нельзя останавливать», – полагает Индзаги.
- По всему миру от инфекции умерло более миллиона человек.
- 17 октября «Лацио» сыграет с «Сампдорией».
- Римляне идут в таблице пятыми.
Источник: Tuttomercatoweb