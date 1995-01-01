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    Самедов: «Россия должна была побеждать Швецию»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов подвел итоги товарищеского матча со сборной Швецией (1:2).

    «Первый тайм оставил хорошие впечатления, мы создавали моменты, было большое преимущество. К сожалению, не смогли реализовать, пропустили обидный гол со стандарта, шведы всего несколько раз подошли к воротам.

    Во втором тайме немного картина поменялась, у шведов вышли свежие игроки, основные, они начали создавать моменты. Вторая половина получилась более равной, но в общем Россия была лучше, как минимум, не должна была проигрывать, скорее даже побеждать. Ничья была бы точно справедливее.

    Сегодня попробовали что-то новое, кому-то дали шанс проявить себя. 11-го (матч с Турцией – прим. «Бомбардира») будет совершенно другая игра и турнир. В следующих двух играх нужно хорошо сыграть и занять уверенное первое место», – сказал Самедов в интервью «Спорт-Экспрессу».

    • Дебютный гол в составе сборной России забил Александр Соболев.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14119

      silver29 41 минуту назад

      Судя по интервью Самедова, в первом тайме играли с не основным составом шведов и малеха их повозили, во втором тайме вышла основа и игра пошла на равных и это говорит о слабом функционале сборной России и отсутствии тренерской мысли у Черчесова, одно то что он кричал кому подавать угловые (нет заготовок) говорит о том что игра шла с его стороны по принципу "шло-брело-ехало"

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