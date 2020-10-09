Самедов: «Россия должна была побеждать Швецию»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов подвел итоги товарищеского матча со сборной Швецией (1:2).

«Первый тайм оставил хорошие впечатления, мы создавали моменты, было большое преимущество. К сожалению, не смогли реализовать, пропустили обидный гол со стандарта, шведы всего несколько раз подошли к воротам.

Во втором тайме немного картина поменялась, у шведов вышли свежие игроки, основные, они начали создавать моменты. Вторая половина получилась более равной, но в общем Россия была лучше, как минимум, не должна была проигрывать, скорее даже побеждать. Ничья была бы точно справедливее.

Сегодня попробовали что-то новое, кому-то дали шанс проявить себя. 11-го (матч с Турцией – прим. «Бомбардира») будет совершенно другая игра и турнир. В следующих двух играх нужно хорошо сыграть и занять уверенное первое место», – сказал Самедов в интервью «Спорт-Экспрессу».