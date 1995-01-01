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    Соболев: «Дзюба поздравил с первым голом за сборную»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги товарищеского матча сборной России и Швеции (1:2).

    «Если бы выиграли, наверное, ощущения были бы другими, а так – гол в концовке и по сути ничего не значащий… Смешанные чувства.

    Не могу сказать, почему у нас разные таймы получились. Будем разбирать. Мы в какие-то моменты действовали очень хорошо, подходы были хорошие. Но пропустили два нелепых гола, которые все испортили. Мы просто не успели забить второй гол.

    Это была контрольная игра, но мы хотим побеждать в каждом матче. Решение о том, буду ли я в стартовом составе, принимает тренер. Одна игра ничего не значит, нужно доказывать дальше.

    Дебютный гол? Дзюба только что в раздевалке поздравил с первым голом, ничего такого», – сказал Соболев в эфире «Матч Премьер».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: -813

      Аденн 2 часа назад

      саня ты там с дзюбой по осторожней с поздравлениями в раздевалке. Они там бЗенитовские склонны к гомосятине, да и азмун может приревновать. Не заразись.

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      Рейтинг: +14119

      silver29 2 часа назад

      Соболев просто заразился от шлюбы снобизмом. Раздражают его нырки и постоянный пистешь с судьями, вроде молод и жаден до игры но это его не красит, звездится парень после первых маленьких достижений ((((

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