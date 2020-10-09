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Соболев: «Дзюба поздравил с первым голом за сборную»

9 октября 2020, 08:29
6

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги товарищеского матча сборной России и Швеции (1:2).

«Если бы выиграли, наверное, ощущения были бы другими, а так – гол в концовке и по сути ничего не значащий… Смешанные чувства.

Не могу сказать, почему у нас разные таймы получились. Будем разбирать. Мы в какие-то моменты действовали очень хорошо, подходы были хорошие. Но пропустили два нелепых гола, которые все испортили. Мы просто не успели забить второй гол.

Это была контрольная игра, но мы хотим побеждать в каждом матче. Решение о том, буду ли я в стартовом составе, принимает тренер. Одна игра ничего не значит, нужно доказывать дальше.

Дебютный гол? Дзюба только что в раздевалке поздравил с первым голом, ничего такого», – сказал Соболев в эфире «Матч Премьер».

Соболев – 12-й игрок, забивший в дебютном матче за сборную России

Источник: «Матч ТВ»
Россия Швеция Спартак Дзюба Артем Соболев Александр
Комментарии (6)
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vka1970
1602231464
Опять Дзюба.С кем поведёшься как говорится.Держись от этого шутника раздевалочного подальше.
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Уралец777
1602238342
В раздевалке поздравляют, а на поле кроме Бакаева никто и не подошел. Нет команды, есть 11 футболистов на поле.
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NewLife
1602239872
Меньше ныряй и больше забивай, к зюбе спиной не поворачивайся.
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VVM1964
1602241406
" Дзюба поздравил с первым голом " - даже не знаю как реагировать , вроде бы поздравил , однако репутация Дзюбы и зная как он может поздравить ....... ))))))
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semm
1602249169
Забил гол и чуть - чуть на колени молится не рухнул (((
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