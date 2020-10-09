Соболев: «Дзюба поздравил с первым голом за сборную»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги товарищеского матча сборной России и Швеции (1:2).

«Если бы выиграли, наверное, ощущения были бы другими, а так – гол в концовке и по сути ничего не значащий… Смешанные чувства.

Не могу сказать, почему у нас разные таймы получились. Будем разбирать. Мы в какие-то моменты действовали очень хорошо, подходы были хорошие. Но пропустили два нелепых гола, которые все испортили. Мы просто не успели забить второй гол.

Это была контрольная игра, но мы хотим побеждать в каждом матче. Решение о том, буду ли я в стартовом составе, принимает тренер. Одна игра ничего не значит, нужно доказывать дальше.

Дебютный гол? Дзюба только что в раздевалке поздравил с первым голом, ничего такого», – сказал Соболев в эфире «Матч Премьер».

Ранее Черчесов не вызывал Соболева в сборную России из-за неприязни между ним и Дзюбой.

не вызывал Соболева в сборную России из-за неприязни между ним и Дзюбой. Футболисты урегулировали конфликт после телефонного разговора.

Соболев – 12-й игрок, забивший в дебютном матче за сборную России