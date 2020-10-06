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    Кузяев: «Впереди Лига чемпионов и борьба за золото в РПЛ. Важно защитить титул»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о целях, которые ставит перед собой в нынешнем сезоне.

    «Очень рад, что вновь присоединился к своему клубу. Теперь впереди много матчей и большие задачи, которые будем решать вместе. Ближайшие – это Лига чемпионов и борьба за золото Российской Премьер-лиги.

    Очень важно, чтобы «Зенит» еще раз защитил титул. Лично я готов, как и прежде, всего себя отдавать на поле, буду стараться приносить пользу клубу и радовать болельщиков», – сказал Кузяев в интервью пресс-службе «Зенита».

    • Кузяев выступал за петербургский клуб с лета 2017 года.
    • За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
    • 31 июля хавбек покинул «Зенит» в качестве свободного агента, а на этой неделе вернулся.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 09:17
    Комментарии7
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      Рейтинг: +42233

      portero 12 минут назад

      А как же Европа???

      0
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      Рейтинг: +3577

      polt 16 минут назад

      Ну как же, надо теперь себя реабилитировать, хотя бы словами. На поле то, вряд ли, стоит ожидать чего то вразумительного. А Зенит есть кому и без тебя тащить. Сидеть тебе на попе ровно.

      0
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      Рейтинг: -418

      Spartak Piter 16 минут назад

      Ты тут причём, как в принципе и другие игроки. Вы всего лишь кучка гомиков. Все победы у вас в кабинетах.

      0
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      Рейтинг: +852

      опус 2 42 минуты назад

      Обделался , отряхнулся и дальше пошёл

      2
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      Рейтинг: +11571

      Garrincha58 1 час назад

      защитить титул? которого ты Кузяев не достоин почти весь сезон пролечился, а в этом уже сыграно 10 туров и ты филонщик так и не помог

      2
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      Рейтинг: +5395

      Alekxei Z. 1 час назад

      А все эти мытарства , что было ?
      Дело конечно бомжовское , но по-мне мутный товарищ.
      Кто с ним в разведку пойдёт ?

      1
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      Рейтинг: +11571

      Garrincha58 > Alekxei Z. 1 час назад

      Семак

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