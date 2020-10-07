Кузяев: «Впереди Лига чемпионов и борьба за золото в РПЛ. Важно защитить титул»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о целях, которые ставит перед собой в нынешнем сезоне.

«Очень рад, что вновь присоединился к своему клубу. Теперь впереди много матчей и большие задачи, которые будем решать вместе. Ближайшие – это Лига чемпионов и борьба за золото Российской Премьер-лиги.

Очень важно, чтобы «Зенит» еще раз защитил титул. Лично я готов, как и прежде, всего себя отдавать на поле, буду стараться приносить пользу клубу и радовать болельщиков», – сказал Кузяев в интервью пресс-службе «Зенита».

Кузяев выступал за петербургский клуб с лета 2017 года.

За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.

31 июля хавбек покинул «Зенит» в качестве свободного агента, а на этой неделе вернулся.

Кузяев: «Я был близок к «Локомотиву»? Комментировать чьи-то навязчивые фантазии не хочу. Главное, что я в «Зените»