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  • Кузяев: «Впереди Лига чемпионов и борьба за золото в РПЛ. Важно защитить титул»

Кузяев: «Впереди Лига чемпионов и борьба за золото в РПЛ. Важно защитить титул»

7 октября 2020, 09:17
12

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о целях, которые ставит перед собой в нынешнем сезоне.

«Очень рад, что вновь присоединился к своему клубу. Теперь впереди много матчей и большие задачи, которые будем решать вместе. Ближайшие – это Лига чемпионов и борьба за золото Российской Премьер-лиги.

Очень важно, чтобы «Зенит» еще раз защитил титул. Лично я готов, как и прежде, всего себя отдавать на поле, буду стараться приносить пользу клубу и радовать болельщиков», – сказал Кузяев в интервью пресс-службе «Зенита».

  • Кузяев выступал за петербургский клуб с лета 2017 года.
  • За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
  • 31 июля хавбек покинул «Зенит» в качестве свободного агента, а на этой неделе вернулся.

Кузяев: «Я был близок к «Локомотиву»? Комментировать чьи-то навязчивые фантазии не хочу. Главное, что я в «Зените»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер
Комментарии (12)
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Garrincha58
1602053511
защитить титул? которого ты Кузяев не достоин почти весь сезон пролечился, а в этом уже сыграно 10 туров и ты филонщик так и не помог
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опус 2
1602056937
Обделался , отряхнулся и дальше пошёл
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Spartak Piter
1602058445
Ты тут причём, как в принципе и другие игроки. Вы всего лишь кучка гомиков. Все победы у вас в кабинетах.
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polt
1602058451
Ну как же, надо теперь себя реабилитировать, хотя бы словами. На поле то, вряд ли, стоит ожидать чего то вразумительного. А Зенит есть кому и без тебя тащить. Сидеть тебе на попе ровно.
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portero
1602058699
А как же Европа???
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FanatSerj
1602063131
А репутацию ты свою как будешь защищать? ))
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Kollljan
1602064359
Впереди очередной всемирный карантин от ковида. Всё отменят.
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Ганнибал Лектор
1602065350
Это лицемерие. Если бы ты хотел играть в Зените и защитить титул, то этого двухмесячного цирка бы не было.
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Каратель помойников
1602069630
всё, вдохнул "ароматы" бомжатского болота и поплыл
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zigbert
1602092094
Несколько подмочил репутацию но при хорошей ирге все забудется.
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