Массажист Кокорина – о травме: «Странно читать обвинения в мой адрес, основанные на непонятных домыслах»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, отреагировал на информацию, согласно которой он мог усугубить травму футболиста.

«Что касается повреждения Александра, он получил его в последнем матче. Неудачно приземлился, чуть-чуть повредил спину, вследствие чего начал ощущать боль в ноге. Думаю, что после перерыва на матчи сборных Саша вернется в общую группу и будет тренироваться.

Мы работаем с Сашей с 2014 года, когда я еще находился в «Динамо». Когда Кокорин перешел в «Зенит», я уже был на пенсии, но Саша попросил меня поработать с ним, так как ему было комфортно сотрудничать со мной.

На протяжении большей части карьеры его не преследовали травмы, он играл по 30-40 матчей в сезоне. Мне странно читать какие-то обвинения в мой адрес, основанные на непонятных домыслах и непроверенной информации», – сказал Колесников.