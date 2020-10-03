Мане – о коронавирусе: «Я вернусь сильнее, чем раньше. Мы преодолеем это вместе»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом.

«Привет, у меня положительный тест, но я чувствую себя хорошо, тяжелых симптомов нет. Я нахожусь на карантине и продолжаю процесс восстановления.

Призываю вас убедиться, что вы находитесь в безопасности и соблюдаете все правила, чтобы защитить себя и своих близких, чтобы избежать второй волны распространения вируса по всему миру.

Я вернусь сильнее, чем раньше. Мы преодолеем это вместе», – написал сенегалец в инстаграме.