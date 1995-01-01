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    Мане – о коронавирусе: «Я вернусь сильнее, чем раньше. Мы преодолеем это вместе»

    Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом.

    «Привет, у меня положительный тест, но я чувствую себя хорошо, тяжелых симптомов нет. Я нахожусь на карантине и продолжаю процесс восстановления.

    Призываю вас убедиться, что вы находитесь в безопасности и соблюдаете все правила, чтобы защитить себя и своих близких, чтобы избежать второй волны распространения вируса по всему миру.

    Я вернусь сильнее, чем раньше. Мы преодолеем это вместе», – написал сенегалец в инстаграме.

    • В этом сезоне Сане забил три гола в четырех матчах.
    • Ранее COVID-19 выявили у другого игрока «Ливерпуля» – Тиаго Алькантары.

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    Источник: Инстаграм Садио Мане

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