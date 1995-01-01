Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Metaratings: Ракицкий, Ловрен, Малком и Азмун отправились на матч со «Спартаком»

    Футболисты «Зенита», получившие повреждения в матче с «Уфой», скорее всего, смогут сыграть со «Спартаком» в десятом туре РПЛ.

    По информации Metaratings, защитники Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий, вингер Малком,а также нападающий Сердар Азмун отправились в Москву вместе с командой.

    Вратарь Андрей Лунев и форвард Себастьян Дриусси продолжают восстанавливаться после травм и в ближайшей встрече участия не примут.

    • Матч состоится в субботу в 19:00 по московскому времени.
    • По итогам девяти туров «Спартак» и «Зенит» делят лидерство в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:29
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6703

      alp 1 час назад

      было бы великолепно, если бы они все смогли сыграть со спартаком

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8537

      paracetamol 2 часа назад

      Дави свиней, ребята, чтобы визжали погромче!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -641

      Синитсосит 2 часа назад

      написали то типо месси с роналду поедут, просто зенит едет в москву, все командой, событие прям

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1260

      Джой 2 часа назад

      Подайте нам Спартак!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79515
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru