Metaratings: Ракицкий, Ловрен, Малком и Азмун отправились на матч со «Спартаком»

было бы великолепно, если бы они все смогли сыграть со спартаком
Футболисты «Зенита», получившие повреждения в матче с «Уфой», скорее всего, смогут сыграть со «Спартаком» в десятом туре РПЛ.
По информации Metaratings, защитники Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий, вингер Малком,а также нападающий Сердар Азмун отправились в Москву вместе с командой.
Вратарь Андрей Лунев и форвард Себастьян Дриусси продолжают восстанавливаться после травм и в ближайшей встрече участия не примут.
- Матч состоится в субботу в 19:00 по московскому времени.
- По итогам девяти туров «Спартак» и «Зенит» делят лидерство в РПЛ.