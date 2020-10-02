Metaratings: Ракицкий, Ловрен, Малком и Азмун отправились на матч со «Спартаком»

Футболисты «Зенита», получившие повреждения в матче с «Уфой», скорее всего, смогут сыграть со «Спартаком» в десятом туре РПЛ.

По информации Metaratings, защитники Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий, вингер Малком,а также нападающий Сердар Азмун отправились в Москву вместе с командой.

Вратарь Андрей Лунев и форвард Себастьян Дриусси продолжают восстанавливаться после травм и в ближайшей встрече участия не примут.