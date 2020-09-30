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    «Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над ПАОКом

    В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» на выезде обыграл ПАОК со счетом 2:1.

    Благодаря этой победе российская команда впервые в истории вышла в групповой этап главного еврокубка.

    После игры пресс-служба краснодарского клуба показала эмоции футболистов, выложив в твиттере фотографию из раздевалки.

    Впервые в истории три российские команды сыграют в группе ЛЧ

    «Зенит» будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа ЛЧ, «Краснодар» – в третьей, «Локомотив» – в четвертой

    «Краснодар» – седьмой российский клуб в групповом этапе ЛЧ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 00:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3361

      afw13 9 минут назад

      красавчики, от души!

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      Рейтинг: +1866

      Boeung777 48 минут назад

      Молодцы одним словом! Порадовали от души.

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