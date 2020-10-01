«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над ПАОКом

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» на выезде обыграл ПАОК со счетом 2:1.
Благодаря этой победе российская команда впервые в истории вышла в групповой этап главного еврокубка.
После игры пресс-служба краснодарского клуба показала эмоции футболистов, выложив в твиттере фотографию из раздевалки.
Впервые в истории три российские команды сыграют в группе ЛЧ
«Зенит» будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа ЛЧ, «Краснодар» – в третьей, «Локомотив» – в четвертой
«Краснодар» – седьмой российский клуб в групповом этапе ЛЧ
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Источник: Официальный твиттер «Краснодара»