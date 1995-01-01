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    Мусаев: «Чтобы добиваться больших целей – нужно уметь терпеть»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды над ПАОКом в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    • Россияне выиграли со счетом 2:1.
    • По сумме двух встреч краснодарская команда впервые в истории пробилась в групповой этап ЛЧ.

    «Сегодня испытывали большие трудности с составом: у Берга и Петрова были повреждения, Классон выступает без замен после 14 месяцев восстановления.

    Важно, чтобы добиваться больших целей – нужно уметь терпеть. Очень рад, что смогли показать характер. В раздевалке ребята выплеснули все эмоции.

    «Краснодар» всегда показывает красивый футбол, но сегодня важно было сыграть с максимальной дисциплиной. Мы подкорректировали действия в обороне.

    Когда соперник делал диагонали в Краснодаре – у нас возникали проблемы. Поставили Вилену вторым опорным – это добавило дисциплины, поэтому перекрыли диагонали и второй темп соперника», – сказал Мусаев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8485

      paracetamol 56 минут назад

      Молодцы, конечно, но в группе будут соперники посильнее. Одного терпения не хватит, нужно будет умение!

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