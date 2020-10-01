Мусаев: «Чтобы добиваться больших целей – нужно уметь терпеть»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды над ПАОКом в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Россияне выиграли со счетом 2:1.

По сумме двух встреч краснодарская команда впервые в истории пробилась в групповой этап ЛЧ.

«Сегодня испытывали большие трудности с составом: у Берга и Петрова были повреждения, Классон выступает без замен после 14 месяцев восстановления.

Важно, чтобы добиваться больших целей – нужно уметь терпеть. Очень рад, что смогли показать характер. В раздевалке ребята выплеснули все эмоции.

«Краснодар» всегда показывает красивый футбол, но сегодня важно было сыграть с максимальной дисциплиной. Мы подкорректировали действия в обороне.

Когда соперник делал диагонали в Краснодаре – у нас возникали проблемы. Поставили Вилену вторым опорным – это добавило дисциплины, поэтому перекрыли диагонали и второй темп соперника», – сказал Мусаев.