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  • Мусаев: «Чтобы добиваться больших целей, нужно уметь терпеть»

Мусаев: «Чтобы добиваться больших целей, нужно уметь терпеть»

1 октября 2020, 00:52
5

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды над ПАОКом в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

  • Россияне выиграли со счетом 2:1.
  • По сумме двух встреч краснодарская команда впервые в истории пробилась в групповой этап ЛЧ.

«Сегодня испытывали большие трудности с составом: у Берга и Петрова были повреждения, Классон выступает без замен после 14 месяцев восстановления.

Важно, чтобы добиваться больших целей – нужно уметь терпеть. Очень рад, что смогли показать характер. В раздевалке ребята выплеснули все эмоции.

«Краснодар» всегда показывает красивый футбол, но сегодня важно было сыграть с максимальной дисциплиной. Мы подкорректировали действия в обороне.

Когда соперник делал диагонали в Краснодаре – у нас возникали проблемы. Поставили Вилену вторым опорным – это добавило дисциплины, поэтому перекрыли диагонали и второй темп соперника», – сказал Мусаев.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов ПАОК Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (5)
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paracetamol
1601503726
Молодцы, конечно, но в группе будут соперники посильнее. Одного терпения не хватит, нужно будет умение!
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Рубинище
1601529354
Первый блин .... , обычно. Жаль быки уже никого не смогут из топчиков прикупить-легионеров у них потолок. Но хоть Галицкий увидит разницу, в этом году оч. сильные группы, наши там самые слабые из всех. может ещё парочка таких же уровнем, поэтому к нам приедут к каждой по 2оч сильные а особо не фартовым все 3 топа. в любом случае клубы из РПЛ будут рассматривать, как +6 очей.
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maior-60
1601531472
Тренер растет и развивается вместе с командой. И это - радует!
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portero
1601532046
Вчера и удача была на стороне быков... Ждем продолжения банкета, отмечать каждую побнду в ЛЧ обязуемся достойно...
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zigbert
1601556951
В этой игре Краснодар терпеливо ждал своего часа. Больших ошибок в обороне не делали а в контратаках забили два важных мяча. Правильный план на игру -заслуга тренера.
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