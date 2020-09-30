Гилерме: «Грозный. 2009 год. Мы жили в ужасной гостинице в аэропорту, все казалось таким опасным»

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме поделился эмоциями от первого выезда с «Локомотивом» в Грозный.

«Самое необычное путешествие — мой первый выезд с «Локомотивом» в Грозный. 2009 год. Мы прилетели в день игры и жили в ужасной гостинице прямо в аэропорту. Я тогда был шокирован. Все казалось таким опасным», – рассказал Гильерме в интервью пресс-службе «Локомотива».

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.

Гилерме в матче с ЦСКА едва не пропустил гол, отбив мяч себе между ног