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    Гилерме в матче с ЦСКА едва не пропустил гол, отбив мяч себе между ног

    В матче девятого тура РПЛ «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

    Команда Марко Николича могла упустить победу, однако на 54-й минуте вратарь Гилерме сумел вовремя исправить свою же ошибку.

    После удара Георгия Щенникова голкипер сборной России отбил мяч себе между ног и зафиксировал его уже возле линии ворот.

    Гилерме не пропускает в четырех матчах Премьер-лиги подряд.

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +22

      morfeo85 50 минут назад

      Я бы посмотрел на его улыбку если бы мяч все таки закатился

      0
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      Рейтинг: +839

      SaveAS 58 минут назад

      Скоро можно подборку составлять как Гилерме между ног пропускает, нужно на тренировках больше уделять времени между ножью) Но закатись мяч в сетку, это был бы очень курьёзный гол

      0
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      Рейтинг: +2485

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Загорелой проводнице не место в сборной!

      -1
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      Рейтинг: +3970

      sochi-2013 2 часа назад

      Очень похоже на отработанный трюк. Только болельщиков и тренера Локо он, наверное, не впечатлил.

      0
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      Рейтинг: +13631

      silver29 2 часа назад

      Что делает Гилерме в сборной, почему он любимый воротчик Черчесова ? Между ног у него дырища, а на выходах он вообще зеро, косячит не по-деЦки.

      5
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      Рейтинг: +100

      Снег > silver29 2 часа назад

      У Черчесова и Шунин в любимчиках - тоже, тот ещё ладошкин.

      1
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      Рейтинг: +16874

      bset > silver29 2 часа назад

      Хочется верить, что как только Сафонов и Максименко закончат в молодежке, Гилерме и близко не будет. А в качестве опытного голкипера можно взять Джанаева - хорошую игру показывает.

      2
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      Рейтинг: +13631

      silver29 > bset 1 час назад

      Максименко не стабилен, пока нет уверенности, может выдать провальный матч. По Сафонову согласен, стоит привлечь, из опытных при всей неприязни к сениту взял бы Кержакова.

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