Я бы посмотрел на его улыбку если бы мяч все таки закатился
В матче девятого тура РПЛ «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 1:0.
Команда Марко Николича могла упустить победу, однако на 54-й минуте вратарь Гилерме сумел вовремя исправить свою же ошибку.
После удара Георгия Щенникова голкипер сборной России отбил мяч себе между ног и зафиксировал его уже возле линии ворот.
Гилерме не пропускает в четырех матчах Премьер-лиги подряд.
Твоя улыбка, когда ты отыграл матч на ноль #ТинькоффРПЛ #ЦСКАЛоко #Локо #Гилерме pic.twitter.com/xKYAqKxtaC— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 27, 2020