В матче девятого тура РПЛ «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

Команда Марко Николича могла упустить победу, однако на 54-й минуте вратарь Гилерме сумел вовремя исправить свою же ошибку.

После удара Георгия Щенникова голкипер сборной России отбил мяч себе между ног и зафиксировал его уже возле линии ворот.

Гилерме не пропускает в четырех матчах Премьер-лиги подряд.