Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Дзюба: «Кайфую от своей карьеры»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил, что для него значит капитанская повязка в клубе. Она сделала игрока более общительным.

    «Поначалу было немного дискомфортно — я не привык быть капитаном в «Зените». В сборной привык — для меня это огромная честь. Потом стало спокойнее. Конечно, это большая ответственность и большое событие для меня — носить повязку в таком большом клубе.

    Мне безумно приятно, я стараюсь соответствовать, быть ещe более коммуникабельным. Общаюсь со всеми ребятами, и с иностранцами, и с русскими, чтобы у нас была общая идея. Я кайфую от того, что происходит в моей карьере. Уже говорил, что и дальше буду стараться, что бы ни происходило, выкладываться на полную», – сказал Дзюба.

    • Форвард выступает в «Зените» с 2015 года.
    • Он дважды брал с командой чемпионство.
    • «Зенит» и сейчас лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:03
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +771

      Граф2019 17 минут назад

      ну-ну...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      polt 28 минут назад

      Дзюба... Это всего лишь какая то разобранная Уфа. Человека, говорят, украшает скромность.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      Алехсбургер. 47 минут назад

      Не идеал,не идол,не герой..)

      Но..вот,..в любом из нас порыться..
      Посмотришь-лучше сразу спиться.
      А не растить свой гемморой.

      Молодец ты Тёма,хоть и говнюк.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1194

      латунный сепаратист 48 минут назад

      кайфофщик хорошийа футболист то липовый деревянный

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      Ялта-Питер 52 минуты назад

      Ещё никогда такого не было ..вроде забивает и в сборной-но все понимают , что Дзюба бревно , болтун и просто не хороший человек !

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79346
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru