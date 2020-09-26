Дзюба: «Кайфую от своей карьеры»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил, что для него значит капитанская повязка в клубе. Она сделала игрока более общительным.

«Поначалу было немного дискомфортно — я не привык быть капитаном в «Зените». В сборной привык — для меня это огромная честь. Потом стало спокойнее. Конечно, это большая ответственность и большое событие для меня — носить повязку в таком большом клубе.

Мне безумно приятно, я стараюсь соответствовать, быть ещe более коммуникабельным. Общаюсь со всеми ребятами, и с иностранцами, и с русскими, чтобы у нас была общая идея. Я кайфую от того, что происходит в моей карьере. Уже говорил, что и дальше буду стараться, что бы ни происходило, выкладываться на полную», – сказал Дзюба.