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Дзюба: «Кайфую от своей карьеры»

26 сентября 2020, 21:03
23

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил, что для него значит капитанская повязка в клубе. Она сделала игрока более общительным.

«Поначалу было немного дискомфортно — я не привык быть капитаном в «Зените». В сборной привык — для меня это огромная честь. Потом стало спокойнее. Конечно, это большая ответственность и большое событие для меня — носить повязку в таком большом клубе.

Мне безумно приятно, я стараюсь соответствовать, быть ещe более коммуникабельным. Общаюсь со всеми ребятами, и с иностранцами, и с русскими, чтобы у нас была общая идея. Я кайфую от того, что происходит в моей карьере. Уже говорил, что и дальше буду стараться, что бы ни происходило, выкладываться на полную», – сказал Дзюба.

  • Форвард выступает в «Зените» с 2015 года.
  • Он дважды брал с командой чемпионство.
  • «Зенит» и сейчас лидирует в РПЛ.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (23)
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Ялта-Питер
1601144235
Ещё никогда такого не было ..вроде забивает и в сборной-но все понимают , что Дзюба бревно , болтун и просто не хороший человек !
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латунный сепаратист
1601144479
кайфофщик хорошийа футболист то липовый деревянный
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polt
1601145714
Дзюба... Это всего лишь какая то разобранная Уфа. Человека, говорят, украшает скромность.
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АЛЕКСИН
1601147646
Фуфел ......... об этом дерьме только так .....
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-fant-
1601148074
Смешной, убогий, жалкий... Кстати да, ещё деревянный )
Ответить
Plyash
1601152376
Лучше быть первым парнем на деревне,чем дураком в городе. Самолюб и нарцисс,перед зеркалом дрочит и кайфует.
Ответить
Патриотическая свинья
1601156076
А чем так недовольны тарасовские?
Ответить
16tambov36
1601156158
дерби покажет ху из ху
Ответить
paracetamol
1601158727
Кайф пришел с переходом в Зенит. А свинарнике какой кайф, свинота одна!
Ответить
Бухбух
1601173396
Зато после 0:3 от Бенфики Дзюба где-то месяц молчал.
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