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    Лига Европы. «Милан» благодаря дублю Чалханоглу переиграл «Бодо/Глимт»

    В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Милан» дома одолел «Бодо/Глимт».

    Итальянская команда выиграла со счетом 3:2 благодаря дублю Хакана Чалханоглу и голу Лоренцо Коломбо. У гостей забивали Каспер Юнкер и Йенс Хауге.

    В раунде плей-офф квалификации ЛЕ миланцы сыграют с португальским «Риу Аве».

    Лига Европы. Квалификация. 3-й раунд

    Милан (Италия) – Бодо/Глимт (Норвегия) – 3:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Юнкер, 15; 1:1 – Чалханоглу, 16; 2:1 – Коломбо, 32; 3:1 – Чалханоглу, 50; 3:2 – Хауге, 55.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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