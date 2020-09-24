Лига Европы. «Милан» благодаря дублю Чалханоглу переиграл «Бодо/Глимт»

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Милан» дома одолел «Бодо/Глимт».

Итальянская команда выиграла со счетом 3:2 благодаря дублю Хакана Чалханоглу и голу Лоренцо Коломбо. У гостей забивали Каспер Юнкер и Йенс Хауге.

В раунде плей-офф квалификации ЛЕ миланцы сыграют с португальским «Риу Аве».

Лига Европы. Квалификация. 3-й раунд

Милан (Италия) – Бодо/Глимт (Норвегия) – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Юнкер, 15; 1:1 – Чалханоглу, 16; 2:1 – Коломбо, 32; 3:1 – Чалханоглу, 50; 3:2 – Хауге, 55.

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