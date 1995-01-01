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    Ионов, Шомуродов, Байрамян выйдут в основе «Ростова» на матч с «Маккаби»

    Стали известны составы на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Ростовом» и «Маккаби».

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Еременко, Норманн, Глебов, Ионов, Шомуродов, Байрамян.

    Запасные: Бабурин, Хасимото, Тошевски, Логашов, Долгов, Чистяков, Полоз.

    «Маккаби»: Коэн, Мабука, Арад, Планич, Менахем, Абу-Фани, Лави, Абаши, Хазиза, Рукавица, Чери.

    Запасные: Кеуф, Хосе Родригес, Турай, Ашкенази, Нашмани, Мейр, Гершон.

    Игра пройдет на «Ростов Арене», начало в 19:30 по московскому времени.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +73

      ySS 4 минуты назад

      Красавчики, Элдор и Норманн!

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      Рейтинг: +769

      Граф2019 9 минут назад

      бей жидов, спасай Россию...

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      Рейтинг: +10

      dawidmodestov 11 минут назад

      Обезопасить себя на дороге теперь можно и нужно делать, я вот поставил себе видеорегистратор с радар-детектором и уберег себя от штрафов и подстав. Реально крутая штука и выгодная вещь ( я брал за 2500 ), уже избежал несколько штрафов, я брал вот такой ---- http://bit.do/vidreg

      0
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      Рейтинг: +73

      ySS 13 минут назад

      Вперёд, Ростов!

      0
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      Рейтинг: +29668

      ROSTOV SUPER 14 минут назад

      Ростовушка , только победа ! Удачи !

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      Рейтинг: +21644

      пьяныйхоровод 14 минут назад

      Маккаби - не Барса , всё в руках( и в ногах) футболистов Ростова . Удачи им !!!

      0
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      Рейтинг: +8387

      paracetamol 20 минут назад

      Ростов, посрами ментов!

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      Рейтинг: +3818

      Виталий Орехов 35 минут назад

      Где Мамаев?!!!

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      Рейтинг: +8387

      paracetamol > Виталий Орехов 20 минут назад

      В запасе.

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      Рейтинг: +3818

      Виталий Орехов > paracetamol 6 минут назад

      Запасные: Бабурин, Хасимото, Тошевски, Логашов, Долгов, Чистяков, Полоз. ???

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      Рейтинг: +79335

      zigbert 42 минуты назад

      Состав боевой. Удачи Ростову!

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      Рейтинг: +6372

      Сильвербой 51 минуту назад

      Надеюсь Ростов не повторит путь "ментов"! Удачи южанам!!!

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