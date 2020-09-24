Ионов, Шомуродов, Байрамян выйдут в основе «Ростова» на матч с «Маккаби»

Стали известны составы на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Ростовом» и «Маккаби».

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Еременко, Норманн, Глебов, Ионов, Шомуродов, Байрамян.

Запасные: Бабурин, Хасимото, Тошевски, Логашов, Долгов, Чистяков, Полоз.

«Маккаби»: Коэн, Мабука, Арад, Планич, Менахем, Абу-Фани, Лави, Абаши, Хазиза, Рукавица, Чери.

Запасные: Кеуф, Хосе Родригес, Турай, Ашкенази, Нашмани, Мейр, Гершон.

Игра пройдет на «Ростов Арене», начало в 19:30 по московскому времени.